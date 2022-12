Acusan a Chris Jericho de copiar a The Bloodline

Durante el programa especial Dynamite: Winter is Coming, Chris Jericho fue visto molesto por haber perdido el Campeonato Mundial ROH ante Claudio Castagnoli en Final Battle 2022. Dijo que iba a descargar toda su ira con un jobber; eso no le salió bien pues acabó siendo derrotado por Action Andretti, que acababa de ser firmado por AEW. Luego, compartió unas palabras con Daniel García, a quien aconsejó que tomara ejemplo de Sammy Guevara para tener más éxito en sus combates; García perdió el Campeonato Pure ROH ante Wheeler Yuta en el mismo PPV.

► ¿Chris Jericho está copiando a The Bloodline?

Se cree que se avecina un conflicto dentro de la facción de Jericho entre García y Guevara, lo cual Jim Cornette cree que es una idea robada de los problemas de Sami Zayn con Jey Uso en The Bloodline. El promotor luchístico criticaba recientemente a «Y2J» por su reinado en Ring of Honor y ahora lo acusa de copiar la historia de WWE (vía The Jim Cornette Experience).

“[Chris Jericho] le dice a [Daniel] García que siga a Sammy [Guevara] para aprender a no perder, ¿van a hacer lo de Jey Uso y Sami Zayn ahora? Están haciendo lo mismo, con García, que acaba de unirse al grupo, pero ahora se va a enojar con Sammy, y Jericho le está diciendo a García que escuche a Sammy, para que Sammy pueda decirle cómo hacer las cosas ahora».

Es un juego peligroso andar valorando si tal o cual historia está inspirada en otras anteriores porque realmente en la lucha libre ya casi se ha hecho todo.