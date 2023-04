Natalya lució un atuendo especial durante Royal Rumble 2023. Un atuendo con un emotivo significado. Nattie quiso rendir tributo a su padre fallecido, Jim Neidhart. Para hacerlo de la mejor manera acudió a la mujer que hizo la vestimenta original de la Hart Foundation. Ella misma lo cuenta en Fightful.

> El atuendo de Natalya en Royal Rumble

“Ese atuendo, en realidad, había estado trabajando durante meses. Fue hecho por la mujer que hizo el equipo original de la Fundación Hart. Es divertido porque sé que a veces los hijos de una generación tratan de desviarse de lo que hacen sus padres, y no siento que deba ser exactamente como los hombres que me precedieron porque la cuestión es que son hombres. Soy una mujer. Pero también estoy muy, muy orgullosa de mis raíces. No tendría nada si no fuera por mi papá, Bret, Owen, Davey, Dynamite Kid, mi abuelo Stu Hart allanando ese camino para mí. Cada vez que puedo rendirles homenaje y hacerles saber que si no fuera por ellos, no tendría nada.

“El sombrerito que usé fue hecho por la misma mujer que hizo el sombrerito de mi papá. Durante gran parte de mi carrera, estuve tratando de encontrar un sombrerito como ese. Así que decidí que cuando regresé, cuando hice mi regreso, estaba com:, ‘Quiero volver sintiéndome diferente. No necesito volver completamente diferente; solo necesito una nueva capa de pintura’. Me corté el pelo un poco más corto. Mi atuendo no es del todo diferente, pero es algo un poco diferente para mí. También perdí diez kilos. Sentí que estaba en un período de gran crecimiento en el que necesitaba ser diferente y el sombrero fue como la guinda del pastel. Era mi pequeña forma de mantener a mi papá conmigo“.

¿Te gusta lo que está haciendo Natalya actualmente en WWE?