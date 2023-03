El réferi Tim White recibirá el Warrior Award 2023

En el episodio de The Bump de WWE de este 29 de marzo se anunció que Tim White recibirá el Warrior Award 2023. Este reconocimiento se otorga a una persona que ha demostrado una fuerza y ​​perseverancia inquebrantables y que vive la vida con valentía y compasión.

Este hombre comenzó su carrera en la compañía como compañero de viaje de la leyenda André the Giant y después se convirtió en oficial.

White trabajó en la WWE durante 24 años y desempeñó varios roles, incluido el de árbitro en muchos combates clásicos, como el Hell in a Cell Match entre Mankind y The Undertaker en King of the Ring 1998.

Durante la Attitude Era, White también tuvo breves papeles como protagonista frente a las cámaras.

A pesar de su retiro en 2004, White hizo algunas apariciones más frente a las cámaras, incluyendo el controversial “Lunchtime Suicide”, antes de ser despedido en 2009. La empresa siguió contando con él para documentales antes de su lamentable fallecimiento.

También trabajó detrás de escena como oficial. Además, era propietario de The Friendly Tap, un bar que fue sede de muchos eventos de la WWE durante la Attitude Era.

White falleció en 2022 a la edad de 68 años, y su impacto en la lucha libre es reconocido en todo el mundo.

La Ceremonia del Salón de la Fama de la WWE se llevará a cabo el 31 de marzo en el Crypto.com Arena en Los Ángeles, California.