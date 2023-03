Cody Rhodes hizo su regreso en WrestleMania 38 luego de estar seis años fuera de la WWE. Allí inició una rivalidad con Seth Rollins que incluyó una trilogía de encuentros, y que culminó en Hell in a Cell. A partir de allí, se ausentó de la acción debido a un pectoral desgarrado que requirió cirugía hasta su eventual regreso en Royal Rumble, donde volvió a coincidir con El Visionario antes de que este último fuera eliminado por Logan Paul.

► Cody Rhodes y Seth Rollins tuvieron una prolongada rivalidad en el 2022

Si bien la rivalidad entre Cody Rhodes y Seth Rollins fue uno de los actos más destacados en toda la lucha libre profesional durante el año pasado, para algunos resultó inconclusa debido a la forma como se dieron las cosas como consecuencia de la lesión del American Nightmare. Sin embargo, esta hostilidad estuvo a punto de trascender más allá de las pantallas.

Durante una entrevista reciente en el Dan LeBatard Show, Cody Rhodes reveló que casi se va de puñetazos con Rollins tras bastidores, y que prácticamente no se soportan uno al otro.

“Casi diría que me gusta menos la gente que la que me disgusta en términos del entorno detrás del escenario. La competencia que existe en la lucha libre, ves esa suspensión de incredulidad en la pantalla, pero detrás del escenario es muy real en términos de competencia, quién va a estar en la cima. Por ejemplo, quién va a encabezar WrestleMania. Este año, siendo Roman Reigns y yo, no gana muchos amigos. Seth Rollins es lo más cerca que he estado nunca de convertirse en una pelea entre bastidores frente a todos nuestros compañeros y la alta gerencia. No sucedió. Él y yo absolutamente no nos soportamos, probablemente intentaría arrancarle los ojos.”

Seth Rollins y Cody Rhodes siguen siendo de los luchadores más destacados que tiene la WWE hoy en día y ambos tendrán importantes desafíos en WrestleMania 39. Cody Rhodes desafiará a Roman Reigns por el Campeonato Universal Indisputable WWE, mientras que Seth Rollins, se enfrentará a Logan Paul en el evento.