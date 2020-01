Tenemos que avisar de que no se trata de él mismo ni tampoco de Zack Ryder. De hecho, ni siquiera es una Superestrella de WWE. No está dentro del Imperio McMahon. Y lo más probable es que la mayoría no lo conozca. No trabaja en AEW, tampoco en NJPW, ni en ROH o Impact. Del mismo modo, no ha pasado por el Consejo Mundial de Lucha Libre ni Lucha Libre AAA. E igualmente tampoco por MLW. Parece una adivinanza. Pero no lo es. Solo avisamos del extraño mensaje que ha enviado Curt Hawkins al Universo WWE.

► El primer esposo de Lana

Sí, fue uno de los desconocidos que apareció el lunes por la noche en Raw. En concreto, el primer esposo de Lana, que interrumpió la boda. Ya sabemos que no se trata de una persona cualquiera sino del luchador independiente Eric James, conocido también como EJ Risk. Él ha sido el señalado por Hawkins recientemente en Twitter en una respuesta a FOX.

No sabemos si Vince McMahon tiene la intención de firmar a James/Risk para su empresa, pero de momento no tenemos información que así lo indique. Por eso, podemos descartar que vaya a sorprender a nadie en WWE en 2020.

Ahora, ¿quién es este luchador? Unos días atrás descubrimos que es el actual Campeón de la Televisión en Create A Pro, así como que fue Campeón VPW, Campeón y Campeón de Parejas del Estado de Nueva York.

Investigando un poco en Cagematch vemos que comenzó su carrera como luchador profesional en 2008, con 20 años, aunque nunca se ha mantenido demasiado activo. De hecho, en 2019 únicamente disputó tres combates, todos en VPW. En 2018 trabajó en esta misma empresa, así como también en Create A Pro y ICW Nueva York. También lo vimos anteriormente en FWE o Monster Factory Pro Wrestling.

En cuanto a lo que espera Ryder de 2020… Quiere ser tres veces Campeón de Parejas junto a Hawkins y casarse con Chelsea Green.