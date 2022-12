El plan descartado para Kurt Angle como Campeón WWE

Kurt Angle recuerda un plan que había para que fuera Campeón WWE durante todo un año en el reciente episodio de su podcast en el que habla de Armageddon 2002. La idea era que mantuviera el título durante un lapso de tiempo prolongado, incluyendo vencer a Brock Lesnar en WrestleMania. Lamentablemente, se rompió el cuello.

► El plan descartado para Kurt Angle

«Se suponía que debía vencer a Brock, pero me rompí el cuello de antemano. Así que tuve que hacer el trabajo para Brock y perder contra él y darle el título porque tuve esa cirugía. Así que no querían que fuera Brock dos veces seguidas. Así que Big Show venció a Brock Lesnar, luego yo vencí a Big Show. De esa manera, no vencí a Brock dos veces, a pesar de que terminó venciéndome en WrestleMania porque me rompí el cuello.

«Se suponía que tendría un reinado del título durante todo un año. Ese era todo el plan. Iba a vencer a Big Show. Iba a llevarlo a WrestleMania, vencer a Brock y continuar. Desafortunadamente, me rompí el cuello en febrero y no pude; tuve que operarme después de WrestleMania».

El medallista de oro olímpico señala además que su lucha con «The Beast Incarnate» en el magno evento premium iba a ser distinta.

«Creo que lo que estaban planeando hacer en WrestleMania era un combate con ambos como babyfaces. Lo han hecho antes en WrestleMania. Obviamente, durante el combate, alguien se volvería rudo como creo que Stone Cold Steve Austin, cuando luchó contra The Rock en WrestleMania [17], ambos eran babyfaces. Creo que Stone Cold se volvió contra The Rock y se volvió rudo. Así que tal vez tenían el mismo plan para nosotros. Me imagino que yo sería el que se volvería rudo en WrestleMania, obviamente, pero el plan era: lo que sé es que iba a continuar como campeón durante casi un año, así que desafortunadamente eso no sucedió porque me rompí el cuello».