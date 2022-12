Rick Ross acaba de volver a AEW durante el Dynamite de esta semana y con la intención de quedarse. El rapero no solo hizo una aparición sino que confirmó su alianza con Swerve Strickland, Parker Boudreaux y Granden Goetzman, quienes atacaron a Keith Lee. Todavía es pronto para saber qué le deparará esta aventura en las tierras All Elite pero mientras hablaba recientemente con Busted Open Radio estuvo haciendo algunas declaraciones interesantes acerca del mismo «Ilimitado», Tony Khan o el decir «hijo de p*ta» en televisión.

#TheBiggestBoss @rickross is HERE at #AEWDynamite : #HolidayBash to mediate this face-to-face meeting between @RealKeithLee and @swerveconfident LIVE on TBS! pic.twitter.com/sAipYjoQVM

«Fue genial. Me acerqué a Keith Lee y me di cuenta de lo grande que es. Parece que pesa entre 360 y 370 (libras). Es un gran hijo de p*ta. Realmente lo es. Es un gran hijo de p*ta.

“Nadie puede decirme qué decir. Fue un regalo para mí estar allí, amo a AEW. Fue un gran regalo. Allí, tenía otras cosas en mente, pero como dije, cuando Keith Lee me dio la espalda y me di cuenta del tamaño y el ancho de sus hombros y trapecios, tuve que expresar mi corazón. Es un gran hijo de p*ta. Él realmente lo es».

«Es una buena oportunidad de que AEW reciba más regalos. Me gusta Tony Khan, Tony Khan es un hijo de p*ta genial. Siento la energía. Una vez para todos los verdaderos fanáticos de la lucha libre. Una vez para todos los verdaderos fanáticos que pasaron frío para entrar a la arena. Los que usan sus máscaras de plástico. Los que arrastran sus botas sobre el cemento mientras caminan hacia la arena. Los amo, muchachos. Somos el número uno en todo lo que no sea acusaciones. ¡ACUSACIONES FALSAS!».

"We're coming to take over the whole game. All you know me for is one thing, and that's winning, gettin' big money." #TheBiggestBoss @rickross lays out the plans for @swerveconfident and his Mogul Affiliates! | #AEWDynamite pic.twitter.com/jCC9ULqx5t

— All Elite Wrestling (@AEW) December 22, 2022