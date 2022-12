¿Parker Boudreaux va a tener dos facciones en AEW?

Parker Boudreaux comenzó a trabajar en All Elite Wrestling en agosto de 2022 después de haber sido despedido de la WWE. Rápidamente inició su alianza con Ari Daivari y Slim J en The Trustbusters. Sin llamar demasiado la atención, han estado desarrollando su historia en Rampage, Dark y Dark: Elevation. No obstante, el miércoles en Dynamite, el joven luchador se confirmó como integrante de Mogul Affiliates Association, la facción que el rapero Rick Ross inició también con Swerve Strickland y Granden Goetzman.

► Parker Boudreaux, ahora en Mogul Affiliates Association

La pregunta ahora es: ¿va a tener dos facciones en AEW? Probablemente, no, pero de momento esto no se ha aclarado oficialmente. Aunque teniendo en cuenta la reciente publicación de Daivari en redes sociales para abordar esta nueva aventura de Boudreaux nos hacemos a la idea de que van a separar sus caminos. Por otro lado, podrían volver a unirlos más adelante puesto que el también ex WWE no tiene ningún mal sentimiento hacia su hasta ahora aliado por haber cambiado de equipo. Ahora, ¿qué pasaría si se enfrentaran?

Parker will be a TrustBuster for life. I personally brought him to AEW to smash this roster! Tonight, he took down one of the biggest guys here! Remember kids, money ALWAYS talks… Thanks @swerveconfident 😉💰💰💰 #AEWDynamite #TrustBusters — Ari Daivari (@AriyaDaivari) December 22, 2022

«Parker será un TrustBuster de por vida. ¡Yo personalmente lo traje a AEW para aplastar a este elenco! ¡Esta noche se hizo cargo de uno de los tipos más grandes de aquí (Keith Lee)! Recuerden, niños, el dinero SIEMPRE habla… Gracias, Swerve Strickland».

Veremos cómo le va a Parker Boudreaux en este nuevo capítulo de su carrera, la cual apenas está dando comienzo. Le queda toda una vida por delante para tener éxito como luchador. Y sin duda poco a poco está tanto mejorando como llamando la atención de All Elite Wrestling.