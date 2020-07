Vince Russo: "El peor error de Vince McMahon: Stephanie"

Mirando cinco, diez, veinte años atrás, ¿cuál podría decirse que es el peor error de Vince McMahon? Existen muchas opciones para elegir pero si la pregunta la responde Vince Russo lo tiene absolutamente claro: Stephanie McMahon. En The Brand, su podcast, este fue cristalino acerca de la decisión del mandamás de WWE de situar a su hija como directora creativa de la empresa y de no cesarla del cargo cuando tuvo que hacerlo.

“Creo que ese fue el mayor error que cometió Vince McMahon en la historia de la compañía. No creo que se haya recuperado de eso y creo que tiene mucho que ver con que estén en el lugar en el que se encuentran. Todos sabemos que somos buenos en unas cosas y que no somos buenos en otras. Yo puedo escribir un show pero no puedo trabajar como productor con los luchadores.

"Yo sabía en qué era bueno. Nunca intenté hacer otra cosa porque creo firmemente que cuando tratamos de ser algo que no somos, es cuando nos metemos en problemas. Como cuando trabajé con Eric Bischoff. Eric Bischoff es un hombre de negocios fenomenal, fenomenal, fenomenal en los negocios. Yo apesto en los negocios. Yo mismo he puesto alguno de mis propios negocios fuera de los negocios. Soy horrible.

"No puedes poner a alguien como jefe de creatividad si no es creativo y si no se le da bien. Su problema fue que una vez que Vince puso a Stephanie en ese lugar no había vuelta atrás porque es su hija, carne de su carne. No va a decir que su hija fracasó. No va a hacer eso. Entonces, al ponerla en esa posición no hubo vuelta atrás. Si hubiera sido otra persona habría sido despedida".