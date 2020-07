Por fin, después de varios meses de ausencia, durante los cuales se ha hablado mucho de su próximo paso en los encordados: Mustafa Ali regresa a WWE. Finalmente lo hizo en Monday Night Raw a pesar de que antes de tener que alejarse de la acción formaba parte de Friday Night SmackDown. Este movimiento parece confirmar además el reporte de que fue él mismo quien lo solicitó debido a su descontento por su estancamiento en la marca azul.

La antigua estrella de 205 Live entró en escena cuando fue anunciado por Ricochet para ayudarlo a este y a Cedric Alexander a hacer frente a la facción Hurt Business, que añadieron un miembro más: Shelton Benjamin, que además es el nuevo Campeón 24/7. Es de suponer que esta idea fue puesta sobre la mesa debido a la ausencia de Apollo Crews, que ha dado positivo en covid-19. Pero dado que ahora mismo no puede trabajar Ali entró en escena.

No sólo entró en escena sino que, cuando las dos tercias se enfrentaron en un combate, él fue quien consiguió la cuenta de tres sobre MVP para la victoria de su equipo. Una victoria que si la utiliza bien podría llevarlo a una oportunidad por el Campeonato de Estados Unidos que este sostiene, aunque de manera "ilegal", puesto que el monarca sigue siendo Crews, al menos de acuerdo a WWE.com. Pero a ver qué sucede con él a partir de ahora.

EXCLUSIVE: @AliWWE is ready to make up for a LOT of lost time now that he's BACK on #WWERaw! pic.twitter.com/p4cTTQr2fp

— WWE Network (@WWENetwork) July 21, 2020