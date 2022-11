El objetivo titular con el que sueña Natalya en WWE

Natalya es un buen ejemplo para muchas cosas y una de ellas es cómo convertirse en una luchadora histórica de WWE sin necesidad de títulos. No es que Nattie no haya sido monarca en alguna ocasión pero en sus 15 años de carrera como Superestrella solo ganó tres cinturones. El primero ni siquiera existe, fue el Campeonato de las Divas, que sostuvo durante 70 días de 2010 a 2011. Para el siguiente esperó seis años, en 2017, durante 86 días, fue Campeona SmackDown. Y cuatro años después, durante 129 días en 2021, fue Campeona de Parejas.

► Natalya quiere ser Campeona Grand Slam

Tampoco antes de unirse a la compañía McMahon, en sus cinco años de aventura luchística previos, había brillado demasiado en cuanto a campeonatos. Fue dos veces Campeona del Pacífico en la empresa de su familia, Stampede Wrestling, y una vez Campeona Supergirls ECCW (actualmente sería Campeona ECCW). Pero nos enfocamos en sus éxitos titulares en WWE pues aún tiene objetivos por cumplir en este sentido. En su reciente entrevista en Faction 919, Natalya avisa de que quiere ser Campeona Raw para ser Campeona Grand Slam.

”No he ganado el Campeonato Femenil Raw. Uno de los objetivos que tengo en la WWE es convertirme en Campeona Grand Slam. Actualmente, soy Campeona de la Triple Corona. Entonces, algún día, me encantaría decir que sostuve el Campeonato Femenil Raw… Para mí, eso sería algo que me encantaría hacer”.

En estos momentos, Nattie se está recuperando de una lesión y posterior cirugía nasal por lo que necesitará un tiempo lejos de los encordados. Veremos cuando vuelva si empieza a perseguir dicha meta. No tiene intención de retirarse pronto así que aún le queda tiempo más que de sobra para alcanzarla.

¿Creéis que algún día Natalya conseguirá cumplir su deseo de ser Campeona Grand Slam?