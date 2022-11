Ric Flair: «Logan Paul es mejor que el 90% hoy día»

La conversación en torno a Logan Paul ha pasado de cómo es posible que la tercera lucha de su carrera sea por el Campeonato Indiscutible WWE a cómo es posible que sea tan bueno después de solo tres luchas. Luchando junto a The Miz contra Rey y Dominik Mysterio en WrestleMania 38 sorprendió a todos. Enfrentando al mismo Miz en SummerSlam 2022 enamoró a todos. Y durante su combate con Roman Reigns en Crown Jewel 2022 conquistó a todos. Ya no queda nadie que ponga en duda el talento como Superestrella de «Maverick».

► Ric Flair alaba a Logan Paul

Incluso alguien tan legendario como Ric Flair se deshace en elogios hacia el joven luchador. En un reciente episodio de su podcast, To Be The Man, el dos veces miembro del Salón de la Fama de la compañía McMahon estuvo compartiendo sus pensamientos sobre lo que ha estado haciendo el también boxeador, podcaster, youtuber…

«Eso es lo que vi, quiero decir, a ti y a mí nos gusta la lucha libre, punto, pero maldita sea, Logan Paul dio un gran espectáculo con Roman, hombre. Quiero decir, no puedo recordar quién lo dijo, pero él es mejor que el 90% de los muchachos que trabajan a tiempo completo.

«Pero también me impresionó su actuación con The Miz. Entonces, sí, creo que lo ha hecho muy bien. Y el 90%, obviamente, es una exageración, pero él es mejor que algunos de los muchachos que han existido durante mucho tiempo.

«Vi el combate (con ReignS). El niño puede trabajar. Quiero decir, me han dicho que The Hurricane pasó mucho tiempo con él. Y Shane Helms es un gran artista, y su actuación (la de Paul) me impresionó«.

¿Qué os parecen las palabras de Ric Flair sobre Logan Paul?