El momento favorito de Matt Hardy en WWE Raw

Esta semana, WWE estuvo festejando los 30 años de Monday Night Raw. No faltaron las Superestrellas actuales, grandes nombres del pasado, luchas, segmentos… pero no sucedió todo lo que el Universo WWE hubiera querido. Por ejemplo, ¿a cuántos les habría gustado ver a The Hardy Boyz? No pudieron estar porque están trabajando en All Elite Wrestling.

De todas maneras, en un reciente episodio de su The Extreme Life of Matt Hardy, el mayor de los hermanos, Matt Hardy, comparte su momento favorito en el programa de la marca roja. En él, dejando a un lado los segmentos u otro tipo de momentos, tuvo un total de 91 luchas desde 1994 hasta 2020. Recuerda cuando juntos ganaron el Campeonato de Parejas.

► El momento favorito de Matt Hardy en Raw

“Una cosa que se destacará ante todo porque ese fue nuestro sueño, desde el primer día, es cuando ganamos por primera vez los títulos mundiales en parejas de la WWE. Quiero decir que ese era nuestro único objetivo, realmente, en la lucha libre. Si logramos ese objetivo, entonces habremos hecho todo lo que queríamos hacer. Obviamente lo hicimos varias veces, pero ganar esa noche básicamente en nuestra ciudad natal y ver un sueño materializarse frente a nosotros y convertirnos en campeones de equipo, ese es probablemente mi momento Raw favorito de todos los tiempo“.

Matt se refiere a cuando The Hardy Boyz ganaron el Campeonato Mundial de Parejas en el Raw de 2 de febrero de 2007 en una batalla real de 10 equipos.

¿Cuál es vuestro momento favorito de Raw?