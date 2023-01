Matt Hardy comparte sus pensamientos sobre la actualidad de Sami Zayn en la WWE en un reciente episodio de su The Extreme Life of Matt Hardy. Ello mientras este está ultimando los preparativos para Royal Rumble 2023. Y al mismo tiempo que su antiguo compañero de vestidor sigue desarrollando su aventura en All Elite Wrestling. Justamente, el trabajar en esta compañía, no pudo estar en el 30 aniversario de Monday Night Raw celebrando esta semana. Su aparición y la de Jeff Hardy hubiera sido recibida con los brazos abiertos.

► Matt Hardy alaba a Sami Zayn

Pero dejamos esa cuestión a un lado para conocer qué piensa Hardy de lo que está haciendo actualmente Zayn:

“Lo hice, pude ver alrededor de un tercio del programa (Raw 30). Vi el juicio de Sami Zayn, y vi el combate de parejas, y vi el segmento de Bray Wyatt/Undertaker. Todo me pareció excelente. Me pareció realmente bueno. El juicio de Sami Zayn estuvo muy bien hecho, y realmente lo fue. Esa noche fue una actuación estelar para Sami Zayn. Él ya es una estrella, ya está, ahora falta la guinda“.

Quizá un día esto cambie pero ambos luchadores solo compartieron el encordado en una ocasión hasta ahora, durante el Royal Rumble 2018 que ganó Shinsuke Nakamura. No está claro si es más probable que Matt Hardy vuelva a la WWE o que Sami Zayn vaya a AEW. Aunque cualquiera de las dos serían interesantes.

¿Qué os parecen las palabras de Matt Hardy?