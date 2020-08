El importante giro de acontecimientos que podría darse en SummerSlam 2020

La aparición de Ric Flair en el Raw de esta semana podría no haber sido la última, con una posible intervención en SummerSlam 2020

Ric Flair sirvió de apoyo a Randy Orton en sus recientes fechorías dentro de Raw, propinándole incluso un golpe bajo a Christian en junio. Pero "The Viper" defenestró a "The Nature Boy" este lunes en el show rojo, aparentemente poniendo tierra de por medio entre ambos.

Catalizador dramático que según reportó Dave Meltzer, supuso la despedida de las pantallas de la veterana leyenda por un tiempo.

«Hay un catalizador con Ric Flair que ya fue grabado y que está programado para el show de mañana lunes (hoy). Y, a menos que Vince McMahon tome una decisión de última hora y haga cambios en los planes, parece ser que Flair será sacado de la televisión en la noche del lunes [...]»

► La trampa de Orton y Flair

Pero, ¿y si todo hubiera sido una farsa para que McIntyre crea que Orton estará solo en su lucha de SummerSlam 2020? Esto expone Bryan Alvarez en la última edición del Wrestling Observer Live.

«¿Por qué Orton le daría la espalda a Ric Flair ahora mismo, en vez de después de su combate con Drew McIntyre? Si Drew McIntyre va a ganar, que Randy Orton le diera la espalda a Ric Flair al día siguiente luce como la mejor manera de que vuelva a enfadarse, culpando a Ric Flair. Hay millones de cosas que pueden hacer. «Creo que Randy Orton va a ganar a Drew McIntyre. Si Randy Orton bate a Drew McIntyre, mira cuánto empeño han puesto en impulsar a Drew McIntyre. Creo que la única manera de que Randy pueda ganar es con ayuda. Creo que esto es una maniobra de distracción y Ric Flair va a salir en SummerSlam y va a ayudar a Randy Orton a ganar su campeonato mundial número 14 [...]»

Seguidamente, Alvarez piensa que el hecho de que el puntapié que Orton endosó a Flair nunca se viera claramente, debido a un apagón momentáneo en el Performance Center, se debe a que realmente nunca llegó a golpear a su mentor (pese a dicho golpe bajo que sí se vio a toda luz). Mientras, Paul Davis de WrestlingNews.Co apunta al eslogan de SummerSlam 2020: "You'll Never See It Coming".

Una vez más, todo queda a expensas de ese ya célebre "cambio de planes" de Meltzer, que más allá de poder ser un fácil recurso periodístico, sin duda responde a la actualidad creativa de WWE.

