Resultados IMPACT! Wrestling (11/08/2020) | Eddie Edwards vs. Brian Myers

En otro nuevo especial de dos episodios televisivos, Impact Wrestling llevará a cabo el martes que viene la primera parte de Emergence, un puente hasta Bound for Glory, el siguiente gran PPV de la empresa previsto para el 24 de octubre.

Así que el de la pasada noche fue el último capítulo previo a Emergence, grabado de nuevo desde los Sky Studios de Nashville (Tennessee) y que tuvo una interesante sorpresa en el estelar. Eddie Edwards anunció que defendería el Campeonato Mundial Impact en un reto abierto, y la respuesta llegó de parte del ex-WWE Brian Myers (mejor conocido por la mayoría como Curt Hawkins), quien hizo un buen papel, pese a no salir victorioso.

Por lo demás, parece que Wrestle House ha llegado para quedarse, y fuera de allí, las féminas tuvieron gran protagonismo con dos buenos combates.

► Confirmado primer "Iron Woman" de la historia de Impact

1 - Eric Young derrotó a Willie Mack

Tras los hechos de la semana pasada, cuando Young volvió a atacar a un lesionado Rich Swann, Mack buscaba vengar a su amigo, pero la astucia del antiguo líder de SAnitY se impuso a las habilidades de Mack. Tras la conclusión, hubo reto para Edwards.

2 - Jordynne Grace derrotó a Kimber Lee

Una vez más, gran actuación de Lee para hacer lucir a su oponente, aunque la gladiadora siga sin encontrar la senda del triunfo.

Durante Locker Room Talk, Sami Callihan asaltó a RVD, alimentando un probable choque para Emergence.

Trey Miguel, disfrazado de Suicide, consigue una oportunidad por el Campeonato Mundial de Peso Completo Impact de Moose.

3 - Larry D batió a Acey Romero

Con el detonante de una discusión gastronómica, Larry se impuso a Romero, dedicando su victoria a Rosemary.

Deonna Purrazzo reta a Jordynne Grace a un Ironman de 30 minutos por el Campeonato Knockouts.

Promo del combate Motor City Machine Guns vs. The North de Emergence.

4 - Kiera Hogan y Tasha Steelz derrotaron a Havok y Nevaeh

Lucha sin descalificación muy dinámica, donde Hogan aplicó su Swinging Neckbreaker para la cuenta de tres.

5 - Dezmond Xavier vs. Suicide acabó sin resultado

La intervención de The Good Brothers frustró el encuentro. Luke Gallows y Karl Anderson pidieron la cabeza de Ace Austin y Madman Fulton, y estos les respondieron que en Emergence podrán hacerlo.

6 - Susie tumbó a Alisha Edwards

Segundo y último combate de Wrestle House, con otra excusa pésima como detonante. Wrestle House es el Raw Underground de Impact por su carencia de sentido narrativo.

7 - Eddie Edwards venció a Brian Myers para retener el Campeonato Mundial Impact

Myers, por cierto, sigue usando el Lifting DDT característico de Edge como remate, pero Edwards refuerza su estatus de monarca.

Y el domingo 23 de agosto tendremos la mejor cobertura y análisis de SummerSlam 2020; además de, un día antes, NXT TakeOver XXX, el nuevo especial de NXT.