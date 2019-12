Poco a poco pero Malcolm Bivens se está haciendo un hueco en WWE. Todavía no trabaja en televisión, solo en los eventos fuera de pantalla de NXT, pero no está provocando más que buenas impresiones en la empresa. De hecho, The Revival, entre otros luchadores, quieren trabajar con él. Por lo poco que se ha visto parece que tiene la intención de formar su propia facción, con él como representante. Ha estado trabajando con Babatunde, Bronson Reed y el gigante Jordan Omogbehin. Pero no se sabe nada acerca de cuál es el plan para cuando empiece a desarrollar su carrera en USA Network. Lo único que podemos adelantar es que, salvo sorpresa, no va a luchar.

También sabemos que Bivens tiene habilidad para llamar la atención. WWE Network estaba intentando emitir un maratón de The Bump cuando secuestró la transmisión para que lo incluyan en el programa. Aunque eso lo llevó a algunos problemas.

Probably should’ve Googled the reprecussions of hacking the Network, but what’s done is done. I just want to be there in Houston to see Riddle get eliminated in the Rumble, man. — Malcolm Bivens (@Malcolmvelli) December 25, 2019

«Probablemente debería haber goggleado para conocer las repersuciones de hackear el WWE Network, pero lo hecho, hecho está. Solo quiero estar en Houston para ver a Riddle quedar eliminado del Rumble«.

► El hijo de Roderick Strong vs Malcolm Bivens

El problema principal lo tuvo con la familia de Roderick Strong, en concreto, con el hijo de Campeón de Norteamérica.

«Justo cuando Malcolm Bivens creía que iba a hacer un anuncio histórico a expensas de The Bump…. Apareció Troy«.

El niño del indisputable dio una golpiza al representante, que se lo pensará dos veces antes de volver a secuestrar la plataforma. Hasta su padre tuvo que sujetarlo para que no lastimara más a su compañero.

Y no fue el único con el que tuvo problemas. Cuando Bivens estaba intentando impresionar a Xia Li, entró en escena Dexter Lumis, un luchador de la marca amarilla a quien muchos recordarán como Samuel Shaw, ex Impact.