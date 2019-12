Debido a que no pudo llegar a una defensa titular por el retraso de vuelos hacia Japón durente el tifón Hagibis, Jon Moxley tuvo que abandonar el Campeonato de los Estados Unidos IWGP en el mes de octubre. Pero esto no significaba su adiós a NJPW para centrarse en AEW, pues pronto se dio fecha para su regreso para poner a todos en claro que quiere recuperar el título. Sobre todo a su actual dueño, Lance Archer. Los dos se verán las caras en un «Texas Death Match» en Wrestle Kingdom 14 el 4 de enero de 2020.

Quizá la estrella de All Elite Wrestling tenga más complicación que el hecho de enfrentar a Archer, pues cuando volvió hace unas semanas a Japón también atacó a Minoru Suzuki, aliado del campeón. Este podría buscar venganza interrumpiendo el combate en el Tokyo Dome para evitar que Moxley obtenga la victoria. Por otro lado, el ex WWE también podría contar con ayuda: la de Shota Umino.

Después de enfrentarse en Dominion 6.9, los dos armaron una gran alianza durante la cual disputaron varios combates. De hecho, el último de «MOX» en el país del sol naciente fue con Umino como pareja. Moxley prefiere ser un lobo solitario, por eso no ha aceptado unirse a The Inner Circle, pero parece que ha hecho una excepción. Hasta el punto de que ambos no son sólo aliados, sino también amigos. Como el luchador japonés mostró en Twitter, el ex campeón le envió un regalo por Navidad.

Happy Merry Christmas🎅🏻

I received a "DEATH RIDERS" jacket as a gift from my master.(@JonMoxley )

Someday I will wear this again and be together.

I always climb the top of the harshest mountain with this jacket.

And there will be something at the end of the dream.#MOX×#Shooter pic.twitter.com/GrjByURXeQ

— 海野 翔太〈Shota Umino〉 (@njpw_shota) December 25, 2019