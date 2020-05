En octubre 2018, Becky Lynch se autoimpuso el apodo de "The Man", y a partir de ahí su carrera se elevó meteóricamente, salvo una pequeña pausa que tuvo en noviembre de ese año, a raíz de un suceso que la apartó de Survivor Series, el puñetazo recibido por Nia Jax

Precisamente, en el camino a Survivor Series 2018, Becky Lynch lideró la división femenil SmackDown en una invasión en un programa de Raw y la actual campeona Raw terminó con una nariz ensangrentada, cortesía del golpe de Nia. Esa imagen de Lynch mirando hacia el ring, con su cara enrojecida, fue clave para convertirse en una de las Superestrellas principales de los últimos años, logrando el mejor momento de su carrera cuando obtuvo los dos campeonatos femeniles en el estelar de WrestleMania 35.

► Nia Jax y el golpe que recibió Becky Lynch en el 2018

Kayla Braxton recientemente tuvo una interesante conversación con la superestrella de Raw, Nia Jax, que se puede encontrar en el Instagram de WWE. La samoana conversó sobre una serie de temas, pero lo más relevante fue conocer lo que piensa respecto del golpe que recibió Becky Lynch en el 2018, y que la apartó de Survivor Series.

Cuando la presentadora le preguntó a Nia Jax si siente que ayudó a Becky Lynch a convertirse en "The Man", la ex campeona Raw no tuvo más que elogios para Lynch.

"No le quitaré nada a Becky Lynch, sabes, es tan jactanciosa consigo misma. Trabajó duro y obtuvo su recompensa, esa noche, sin importar cómo sucedió, caerá en la infamia, y no voy a decir que ayudé a crearla. Creo que fue una oportunidad que sucedió esa noche y se convirtió en un ícono."

Nia Jax podría volverse a enfrentar a Becky Lynch en un futuro, si es que llega a ganar este domingo en la lucha de escaleras de Money in the Bank, donde luce como una de las favoritas a llevarse el codiciado maletín, lo cual le daría una oportunidad titular en cualquier momento.