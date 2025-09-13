Nuevamente nos reencontramos en «Mirada Semanal CMLL«, con un compendio de lo más destacado en el Consejo Mundial de Lucha Libre, la empresa de lucha libre más longeva.

► Mirada Semanal CMLL

Iniciaron la eliminatorias de la Copa Independencia, torneo de parejas que se celebra en el marco de la festividad cívica más importante de México. En la primera eliminatoria fueron los sorprendentes Galeón Fantasma, quienes se adjudicaron el primer boleto. Resta esperar a conocer a sus oponentes.

Dragón de Fuego y Dragón Legendario van en pos de los Depredadores (Magnus y Rugido) por el Campeonato Nacional de Parejas. Éstos jóvenes entusiastas buscarán apoderarse de su primer cetro.

► Resultados

• Viernes Espectacular de Arena México – 05/septiembre/2025

Las acciones del tridente rudo, conformado por Zeuxis, Persephone y Reyna Isis, terminaron en descalificación tras las constantes rudezas sobre La Catalina, que recibió el respaldo de Lluvia y La Jarochita.

Dragón de Fuego y Dragón Legendario estuvieron cerca, pero Difunto y Barboza lograron imponerse y asegurar su lugar en la final de la Copa Independencia 2025, en un enfrentamiento que brilló por el alto nivel luchístico.

Místico y Bandido se llevaron la victoria al imponerse sobre Ángel de Oro y Hechicero, ejecutando La Mística y el 21 Plex, respectivamente. Con este cierre electrizante, concluyó el Viernes Espectacular en la Arena México.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Match Relámpago: Capitán Suicida venció a Yutani (9:10)

2) El Cobarde, El Hijo de Stuka Jr., Felino Jr. vencieron a Brillante Jr., Dulce Gardenia, Magia Blanca (8:44).

3) La Catalina, La Jarochita, Lluvia vencieron a Persephone, Reyna Isis, Zeuxis (10:38) por DQ.

4) Copa Independencia – Batalla campal: El Elemental y Gemelo Diablo II vencieron a Barboza y Dragón de Fuego

5) Copa Independencia – Cuartos de Final: Barboza y Difunto vencieron a Gemelo Diablo I y Gemelo Diablo II (6:21)

6) Copa Independencia – Cuartos de Final: Dragón de Fuego y Dragón Legendario vencieron a Elemental y Terrible (5:48)

7) Copa Independencia – Semifinal: Barboza y Difunto vencieron a Dragón de Fuego y Dragón Legendario (12:31).

8) Bandido y Místico vencieron a Ángel de Oro y Hechicero (20:17)

• Sábado de Arena Coliseo – 06/septiembre/2025

La poderosa sociedad de Los Demonios Orientales, conformada por Okumura y Yutani, junto al Coyote, rindió frutos para la causa ruda al imponerse sobre Fugaz, El Audaz y el Hijo del Pantera.

Los Depredadores (Volador Jr., Magnus y Rugido) dominaron gran parte del encuentro, pero terminaron sorprendidos por Los Dragones, conformados por Dragón Rojo Jr., Dragón de Fuego y Dragón Legendario, quienes se llevaron la victoria.

Al finalizar la contienda, Dragón de Fuego y Dragón Legendario exigieron una batalla por el Campeonato Nacional de Parejas a Magnus y Rugido, que los atacaron sin piedad.

Stuka Jr. selló la victoria de Los Guerreros Laguneros al derrotar a Neón con una contundente plancha torpedo. Gran Guerrero y Último Guerrero celebraron junto al Bombardero, mientras Esfinge y Templario compartieron la derrota con El Asteroide.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Fantasy y Último Dragoncito vencieron a Pequeño Olímpico y Pequeño Violencia (9:22)

2) Astral, Diamond, Oro Jr. Vencieron a Disturbio, Grako, Inquisidor (18:38)

3) Alom y Crixus vencieron a Fuego y Hombre Bala Jr. (11:04).

4) El Coyote, Okumura, Yutani vencieron a El Audaz, Fugaz, Hijo del Pantera (11:23)

5) Dragón de Fuego, Dragón Legendario, Dragón Rojo Jr. vencieron a Magnus, Rugido, Volador Jr. (10:59). 6) Gran Guerrero, Stuka Jr., Último Guerrero vencieron a Esfinge, Neón, Templario (13:47)

• Domingo Familiar de Arena México – 07/septiembre/2025

Zeuxis y Sanely cayeron en la tercera batalla de la tarde ante la efectiva sociedad que conformaron La Catalina y Kira, quienes lucieron compenetradas de principio a fin.

Las Bestias del Diablo (Akuma y los Gemelos Diablo), no dieron espacio a las sorpresas y derrotaron de manera contundente y al unísono a Los Magníficos (Adrenalina, Fantástico y Astro Oriental).

El Valiente fue descalificado por excederse en rudezas contra Blue Panther, quien tras reponerse de la estrangulación a la que estaba siendo sometido, regaló a la afición algunos minutos extra de combate.

Los Infernales (Averno, Euforia y Mephisto) no pudieron imponer la ley de la rudeza y cayeron ante Místico, Titán y Atlantis Jr. en la batalla estelar, tras un lance del Inmortal, una plancha del Heredero de La Atlántida y La Mística.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Hunter y Kamelot vencieron a Fury Boy y Retro

2) Match Relámpago: El Gallero vencieron a Espíritu Negro [

3) Kira y La Catalina vencieron a Sanely y Zeuxis

4) Akuma, Gemelo Diablo I, Gemelo Diablo II vencieron a Adrenalina, Astro Oriental, Fantástico

5) Match Relámpago: Blue Panther venció a Valiente por descalificación

6) Atlantis Jr., Místico, Titán vencieron a Averno, Euforia, Mephisto.

• Lunes Clásico de Arena Puebla – 08/septiembre/2025

Virus le otorgó la victoria a su tercia completada por Los Demonios Orientales (Okumura y Yutani) en el evento especial.

El Valiente y Templario definieron su triunfo en un duelo en relevos increíbles con la vehemencia que los caracterizó.

Difunto conectó con foul y le quitó la máscara a Atlantis Jr., que furioso exigió un duelo en mano a mano.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Poseidón y Troyano vencieron a Amnesia y Asturiano

2) Shockercito y Último Dragóncito vencieron a Mercurio y Pierrothito

3) Furia Roja, Guerrero de la Muerte, Ráfaga vencieron a Arkalis, Blue Shark, Rayo Metálico

4) Dragón de Fuego, Dragón Legendario, Valiente Jr. vencieron a Okumura, Virus, Yutani

5) Relevos Increíbles: Averno, Templario, Valiente vencieron a Dragón Rojo Jr., Esfinge, Último Guerrero.

6) Atlantis Jr., Místico, Neón vencieron a Ángel de Oro, Difunto, Niebla Roja por DQ.

• Martes de Arena México – 09/septiembre/2025

La segunda batalla de la noche se resolvió en un Match Relámpago, donde la experimentada India Sioux salió con la mano en alto al derrotar a Reyna Isis con su devastador Rosa Driver.

Las Leyendas se adueñaron del ring en la Arena México. Atlantis, Blue Panther y Rey Bucanero consiguieron la victoria con artimañas sobre El Satánico, Virus y El Felino, desatando la euforia del público.

En la contienda estelar, Hechicero unió fuerzas con Los Hermanos Chávez (Ángel de Oro y Niebla Roja) para protagonizar un duelo de poder contra la tercia científica conformada por Místico, Esfinge y Star Jr.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Mercurio, Minos I, Minos II vencieron a Angelito, Kaligua, Pequeño Magia (9:52). 2) Match Relámpago: India Sioux venció a Reyna Isis (9:07)

3) Explosivo, Fugaz, Star Black vencieron a Arkalis, Rayo Metálico, Stigma (10:55)

4) Atlantis, Blue Panther, Rey Bucanero vencieron a Felino, Satánico, Virus (11:32).

5) Máscara Dorada y Neón vencieron a Averno y Bárbaro Cavernario (15:02)

6) Esfinge, Místico, Star Jr. vencieron a Ángel de Oro, Hechicero, Niebla Roja (17:56)

• Martes de Glamour de Arena Coliseo de Guadalajara – 09/septiembre/2025

Villano III Jr., Hijo del Villano III y Dulce Gardenia dominaron gran parte del evento especial, asegurando el triunfo con autoridad y un toque de picardía de parte del exótico.

Con entrega y técnica, Lluvia cobró revancha y derrotó a Sanely en un mano a mano lleno de intensidad.

El Galeón Fantasma sacó su artillería pesada y con fechorías se llevaron la estelar sobre Volador Jr., Magnus y Rugido. El Líder Depredador retó a una lucha máscara contra cabellera al Rey del Mundo.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Legan, Makará, Omega vencieron a Demonio Maya, Infierno, Prince Drago

2) Adrenalina, Gallo Jr., Tenocha vencieron a Atómico Jr., Optimus, Trono

3) El Cobarde, Felino Jr., Hijo de Stuka Jr. vencieron a Bestia Negra, Cris Skin, Principe Daniel

4) Relevos Increíbles: Dulce Gardenia, Hijo del Villano III, Villano III Jr. vencieron a Calavera Jr. I, Calavera Jr. II, Fantástico.

5) Mano a Mano de Amazonas; Lluvia venció a Sanely

6) Barboza, Difunto, Zandokan Jr. vencieron a Magnus, Rugido, Volador Jr.

► Próximos Encuentros

– Viernes Espectacular de Arena México – 12/septiembre/2025

– Sábado de Arena Coliseo – 13/septiembre/2025

– Domingo Familiar de Arena México – 14/septiembre/2025

– Martes Clásico de Arena Puebla – 16/septiembre/2025

– Martes de Arena México – 16/septiembre/2025

– Martes de Glamour de Arena Coliseo de Guadalajara – 16/septiembre/2025