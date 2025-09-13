El SmackDown de esta noche, presentado por WWE, abrió con un segmento que terminó en comedia. Tanto por lo que pasó de forma auténtica e inesperada: a Brock Lesnar se le rompieron los pantalones, como lo que pasó en el ring, un segmento con R-Truth.

Lesnar hizo su entrada al ring, pero antes de que pudiera decir una palabra, R-Truth apareció. «What’s Up!», pero Lesnar lo mandó a callar. R-Truth dijo enojado que iba a ser el primer luchador en darle la bienvenida de regreso a WWE.

► Así fue la aparición de Brock Lesnar y su segmento con R-Truth en SmackDown

«Antes te tenía miedo, pero ya no». Brock le preguntó confundido quién era y qué hacía allí, y R-Truth le dijo que estaba allí porque le había faltado al respeto a su héroe de la infancia durante 25 años.

Brock le preguntó cuál era su nombre y cuántos años tenía, R-Truth le dijo su nombre y le dijo que estaba cansado de la falta de respeto hacia Cena. Lesnar le dijo que estaba buscando a John Cena y le preguntó si sabía dónde estaba.

R-Truth dijo que no, pero que él estaba allí para «hacerle frente y defender a su hermano mayor y héroe de la infancia», pues él era «Ron Cena».

R-Truth dijo que aunque John Cena se volvió loco este año, hizo llorar a un niño y más, no iba a huir de La Bestia, sino que la golpearía. Lesnar se burló de R-Truth y le dijo que al hermano menor de John Cena le faltaba un diente y le aplicó un tremendo F5 que incluso hizo que se le rompieran los pantalones.