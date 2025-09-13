SmackDown: Brock Lesnar se rompe los pantalones al atacar a R-Truth

por
WWE SmackDown 12 septiembre 2025 R-Truth Brock Lesnar

El SmackDown de esta noche, presentado por WWE, abrió con un segmento que terminó en comedia. Tanto por lo que pasó de forma auténtica e inesperada: a Brock Lesnar se le rompieron los pantalones, como lo que pasó en el ring, un segmento con R-Truth.

Lesnar hizo su entrada al ring, pero antes de que pudiera decir una palabra, R-Truth apareció. «What’s Up!», pero Lesnar lo mandó a callar. R-Truth dijo enojado que iba a ser el primer luchador en darle la bienvenida de regreso a WWE.

WWE SmackDown 12 septiembre 2025 R-Truth Brock Lesnar
WWE SmackDown 12 septiembre 2025 R-Truth Brock Lesnar

► Así fue la aparición de Brock Lesnar y su segmento con R-Truth en SmackDown

«Antes te tenía miedo, pero ya no». Brock le preguntó confundido quién era y qué hacía allí, y R-Truth le dijo que estaba allí porque le había faltado al respeto a su héroe de la infancia durante 25 años.

Brock le preguntó cuál era su nombre y cuántos años tenía, R-Truth le dijo su nombre y le dijo que estaba cansado de la falta de respeto hacia Cena. Lesnar le dijo que estaba buscando a John Cena y le preguntó si sabía dónde estaba.

R-Truth dijo que no, pero que él estaba allí para «hacerle frente y defender a su hermano mayor y héroe de la infancia», pues él era «Ron Cena».

R-Truth y Brock Lesnar en WWE SMACKDOWN 12 de septiembre 2025
R-Truth y Brock Lesnar en WWE SMACKDOWN 12 de septiembre 2025

R-Truth dijo que aunque John Cena se volvió loco este año, hizo llorar a un niño y más, no iba a huir de La Bestia, sino que la golpearía. Lesnar se burló de R-Truth y le dijo que al hermano menor de John Cena le faltaba un diente y le aplicó un tremendo F5 que incluso hizo que se le rompieran los pantalones.

LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

Archivo de artículos