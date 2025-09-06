El Consejo Mundial de Lucha Libre cerró agosto con la realización del Grand Prix 2025, su competencia internacional más importante del año. Las estrellas extranjeras que no vieron acción los días previos al torneo, tuvieron a bien aparecer en las demás sedes de la longeva empresa a fin de engalanar sus carteles. De esto damos constancia en Mirada Semanal CMLL.

► Mirada Semanal CMLL

Místico conquistó por segunda ocasión el Grand Prix 2025, comandando con su experiencia y carisma, a un Equipo Mexicano que lució sólido ante unos espectaculares extranjeros que se mostraron más de forma individual que colectiva. Sin embargo, la competencia se dio aguerrida y vertiginosa, dejando a los presentes emocionados con cada uno de los duelos que sucedieron.

Una vez pasadas las emociones de la justa internacional, el CMLL se centrará de lleno a su función de Aniversario, no sin antes celebrar la Copa Independencia, con motivo del mes patrio.

Pero no nos demoremos más y vamos a los…

► Resultados

• Viernes Espectacular de Arena México – 29/agosto/2025

Los conflictos entre El Valiente y Bárbaro Cavernario pasaron factura y les hicieron perder ante Dragón Rojo Jr. y Esfinge, quienes supieron capitalizar cada error y se llevaron la victoria.

Recordando su época dorada, Rey Bucanero y Último Guerrero revivieron su letal estilo como Guerreros del Infierno y se impusieron a El Felino y Averno.

Y comenzó el Grand Prix Internacional 2025. Antes del arranque de las acciones se presentaron los competidores del Equipo Resto del Mundo y el Equipo Mexicano. En el centro el trofeo al que se haría acreedor el vencedor.

Los 20 participantes comenzaron a luchar alternadamente, hasta que comenzó el momento de las eliminaciones donde uno a uno fueron saliendo del ring hasta que sólo quedaron frente a frente Místico y Mike Bailey. El cierre de la competencia fue un frenético intercambio de castigos hasta que el Rey de Plata y Oro, sorprendió a Bailey para derrotarlo y llevarse el Grand Prix 2025. Para Místico fue su segunda victoria en tres años. Tras recibir el trofeo que lo proclamó vencedor, Místico envió un mensaje de desafío a MJF, su siguiente rival en el evento de Aniversario.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Capitán Suicida y Valiente Jr. Vencieron a Raider y Vegas Depredador (6:32)

2) Dragón Rojo Jr. y Esfinge vencieron a Bárbaro Cavernario y Valiente (11:56)

3) Rey Bucanero y Último Guerrero vencieron a Averno y Felino (10:23).

4) Grand Prix Internacional 2025 – CMLL: Ángel de Oro, Atlantis Jr., Difunto, Máscara Dorada, Místico, Neón, Templario, Titán, Volador Jr., Zandokan Jr. vencieron a Action Andretti, Donovan Dijak, Lio Rush, Michael Oku, Mike Bailey, Robbie X, Rocky Romero, Taiji Ishimori, The Beast Mortos, TJP (82:06).

Orden de eliminación: Difunto (vía Beast Mortos, 39:29), Action Andretti (Místico, 43:52), Ángel de Oro (TJP, 47:16), Michael Oku (Zandokan, 49:05), Templario (Taiji Ishimori, 50:50), Robbie X (Neón, 53:05), Lio Rush (Volador Jr., 54:09), Zandokan (Donovan Dijak, 57:49), Donovan Dijak (Atlantis Jr., 59:07), Rocky Romero (Mascara Dorada, 61:38), Neón (Mike Bailey, 63:16), Atlantis Jr. (The Beast Mortos, 64:34), The Beast Mortos (Titán, 65:56), Mascara Dorada (TJP, 66:55), Volador Jr. (Taiji Ishimori, 66:55), Taiji Ishimori (Místico, 69:39), Titán (Mike Bailey, 76:17), TJP (Místico, 76:55), Mike Bailey (Místico, 82:06), quedando Místico como el ganador.

.

• Sábado de Arena Coliseo – 30/agosto/2025

Candela y Valkyria, bajo la guía de Olympia, se llevaron el triunfo en un intenso duelo de Amazonas frente a India Sioux, La Magnífica y Magia Azul.

CRU, conformado por Lío Rush y Action Andretti, hizo vibrar a la afición en El Embudo de Perú 77 al imponerse a Los Villanos (Hijo del Villano III y Villano III Jr.) con una espectacular plancha y un impresionante giro de 450 grados.

Michael Oku y Robbie X no pudieron superar en el encuentro semifinal, siendo derrotados por El Sky Team, integrado por Máscara Dorada y Neón.

Atlantis Jr., Titán y Atlantis no lograron dictar condiciones en el encuentro súper estelar, siendo superados por Volador Jr., Rocky Romero y Bárbaro Cavernario.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Astral y Eléctrico vencieron a Carnífice y Robin (8:48)

2) Candela, Olympia, Valkiria vencieron a India Sioux, La Magnifica, Magia Azul (15:10)

3) Dulce Gardenia venció a Hijo de Stuka Jr. (11:01)

4) Action Andretti y Lio Rush vencieron a Hijo del Villano III y Villano III Jr. (16:10)

5) Máscara Dorada y Neón vencieron a Michael Oku y Robbie X (14:09)

6) Bárbaro Cavernario, Rocky Romero, Volador Jr. b Atlantis, Atlantis Jr., Titán (11:02)

.

• Domingo Familiar de Arena México – 31/agosto/2025

Okumura y Yutani sufrieron un descalabro en la Arena México junto a Kráneo luego de enfrentarse al Hijo del Pantera, Dark Panther y el Hijo de Blue Panther en el tercer encuentro de esta tarde.

Los gladiadores británicos de RevPro, Michael Oku y Robbie X, dieron cuenta de Los Viajeros del Espacio, Futuro y Max Star en el evento especial de esta tarde.

CRU (Lio Rush y Action Andretti) cayeron en La Catedral de la Lucha Libre Mexicana ante El Galeón Fantasma, que esta noche fue tripulado por Zandokan Jr. y Barboza.

Atlantis Jr., acompañado por Esfinge, Star Jr. y Neón, se impuso con categoría sobre Los Depredadores (Volador Jr., Rocky Romero, Magnus y Rugido), firmando una gran victoria con La Atlántida sobre El Depredador del Aire.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Angelito, Galaxy, Último Dragóncito vencieron a Pequeño Olímpico, Pequeño Violencia, Pierrothito

2) Brillante Jr., Dulce Gardenia, Magia Blanca vencieron a Calavera Jr. I, Calavera Jr. II, Infarto

3) Dark Panther, El Hijo De Blue Panther, Hijo del Pantera vencieron a Kráneo, Okumura, Yutani

4) Michael Oku y Robbie X vencieron a Futuro y Max Star

5) Barboza y Zandokan Jr. vencieron a Action Andretti y Lio Rush

6) Atlantis Jr., Esfinge, Neón, Star Jr. vencieron a Magnus, Rocky Romero, Rugido, Volador Jr.

.

• Lunes Clásico de Arena Puebla – 01/septiembre/2025

Stigma y Xelhua apoderaron de la victoria en casa ante los británicos Robbie X y Michael Oku, con plancha y puente, respectivamente.

El Valiente le propinó una dolorosa derrota a Esfinge y los ánimos rumbo al 92 Aniversario CMLL siguen encendidos.

Al Difunto poco le importó su descalificación junto a Ángel de Oro y Niebla Roja, pues despojó de su máscara a Místico, quien se hizo acompañar de Atlantis Jr. y Neón.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Meyer y Millenium vencieron a Dreyko y Rencor

2) Blue Shark, El Vigia, Tiger Boy vencieron a El Perverso, Multy, Prayer

3) Lluvia, Skadi, Tabata vencieron a Lady Metal, Olympia, Reyna Isis

4) Stigma y Xelhua vencieron a Michael Oku y Robbie X

5) Bárbaro Cavernario, Felino, Valiente vencieron Dragón Rojo Jr., Esfinge, Rey Bucanero

6) Atlantis Jr., Místico, Neón vencieron a Ángel de Oro, Difunto, Niebla Roja por DQ

.

• Martes de Arena México – 02/septiembre/2025

Candela y Olympia no lograron transformar su dominio en victoria y terminaron cayendo ante Kira e India Sioux en el segundo duelo de la noche.

Con casta imperial, El Hijo del Villano III y Villano III Jr. se alzaron con la victoria sobre La Fuerza Tapatía (Star Black y Explosivo) en el evento especial.

Con la legendaria llave de Rodolfo “Cavernario” Galindo, la Cavernaria, Atlantis Jr. fue obligado a rendirse por Bárbaro Cavernario, quien se llevó la victoria en este Match Relámpago

Místico, acompañado de Titán y Templario, firmó una contundente victoria al imponerse en el encuentro estelar sobre Averno, Hechicero y Volador Jr.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Angelito, Galaxy, Shockercito vencieron a Full Metal, Pequeño Polvora, Rostro de Acero (9:26)

2) India Sioux y Kira vencieron a Candela y Olympia (13:36)

3) Futuro, Hombre Bala Jr., Max Star, Valiente Jr. vencieron a Calavera Jr. I, Calavera Jr. II, Infarto, Kráneo (13:39)

4) El Hijo del Villano III y Villano III Jr. vencieron a Explosivo y Star Black (13:57)

5) Match Relámpago: Bárbaro Cavernario venció a Atlantis Jr. (9:16).

6) Místico, Templario, Titán vencieron a Averno, Hechicero, Volador Jr. (17:24).

.

• Martes de Glamour de Arena Coliseo de Guadalajara – 02/septiembre/2025

Sanely, Persephone y Valkyria mostraron poderío y salieron con la mano en alto tras doblegar a Lluvia, Jarochita y Nexy.

El linaje de los Panther volvió a rugir: Blue Panther Jr., Dark Panther y el Hijo de Blue Panther superaron a Arlequín, Difunto y Barboza en una intensa semifinal.

Con velocidad y espectacularidad, el Sky Team (Máscara Dorada y Neón) dejó en la lona a la representación británica de RevPro (Michael Oku y Robbie X), levantando la bandera mexicana en la lucha estelar internacional.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Canalla, Ponzoña Jr., Temerario vencieron a Abigor, Amenaza Negra Jr., Cowboy

2) Blue Shark, El Vigia, Rav vencieron a Minotauro, Rey Urano, Shezmu

3) Gallo Jr., Ráfaga Jr., Tenochca vencieron Atómico Jr., Optimus, Trono

4) Persephone, Sanely, Valkiria vencieron a La Jarochita, Lluvia, Nexy

5) Blue Panther Jr., Dark Panther, Hijo de Blue Panther vencieron a Arlequín, Barboza, Difunto

6) Máscara Dorada y Neón vencieron a Michael Oku y Robbie X

► Próximos Encuentros

– Viernes Espectacular de Arena México – 05/septiembre/2025

.

– Sábado de Arena Coliseo – 06/septiembre/2025

.

– Domingo Familiar de Arena México – 07/septiembre/2025

.

– Lunes Clásico de Arena Puebla – 08/septiembre/2025

.

– Martes de Arena México – 09/septiembre/2025

.

– Martes de Glamour de Arena Coliseo de Guadalajara – 09/septiembre/2025