WWE NXT 16 de septiembre de 2025: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

por
Dónde ver WWE NXT 16 de septiembre 2025 | Ethan Page vs. Tyler Breeze
Este martes 16 de septiembre, WWE NXT regresa con una nueva edición desde la Full Sail University, en Winter Park, Florida. El evento promete mucha acción y combates clave.

► El pasado martes en WWE NXT

  1. Josh Briggs venció a Je’Von Evans (** 1/2)
  2. TORNEO CONTENDIENTE #1 CAMPEONATO FEMENIL WWE SPEED: Lainey Reid venció a Faby Apache (** 1/2)
  3. CAMPEONATO DE PAREJAS NXT: DarkState (Dion Lennox y Osiris Griffin) (c) retuvieron ante Hank Walker y Tank Ledger (***)
  4. FLAG MATCH: Tagion Heights venció a Ethan Page (***)
  5. Tatum Paxley e Izzi Dame vencieron a Fallon Henley y Jazmyn Nyx y ZARIA y Sol Ruca (** 1/2)

► Cartelera WWE NXT 16 de septiembre 2025

Cobertura y resultados WWE NXT 16 de septiembre 2025 | Ethan Page vs. Tyler Breeze
WWE NXT 16 de septiembre 2025.

Para el episodio del martes están confirmado el siguiente cartel:

  • CAMPEONATO NORTEAMERICANO NXT: Ethan Page (c) vs. Tyler Breeze.
  • #DIY (Johnny Gargano y Tommaso Ciampa) vs. Trick Williams y Carmelo Hayes.
  • Tiffany Stratton, Rhea Ripley y Stephanie Vaquer vs. Fatal Influence (Jacy Jayne, Fallon Henley y Jazmyn Nyx).
  • Oba Femi y Ricky Saints estarán como invitados de Grayson Waller en The Grayson Waller Effect.

► ¿Dónde ver WWE NXT en vivo?

Fecha: martes 16 de septiembre de 2025.
Horario: 18:00 horas (tiempo del centro de México).
Sede: Full Sail University, en Winter Park, Florida.

 
Región / Ciudad Hora local Plataforma / cómo verlo
México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey 18:00 Netflix (LATAM/según disponibilidad) / consultar guía local
Estados Unidos — Nueva York (ET) 20:00 The CW (transmisión en EE. UU.) / Netflix en regiones aplicables
Estados Unidos — Chicago (CT) 19:00 The CW / Netflix (según región)
Estados Unidos — Denver (MT) 18:00 The CW / Netflix (según región)
Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 17:00 The CW / Netflix (según región)
Canadá — Toronto / Montreal (ET) 20:00 Netflix / consultar guía local
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 18:00 Netflix (LATAM)
Panamá 19:00 Netflix (LATAM)
Puerto Rico, República Dominicana 20:00 Netflix / consultar proveedor local
Colombia, Perú, Ecuador 19:00 Netflix (LATAM)
Venezuela, Bolivia, Asunción (Paraguay) 20:00 Netflix (LATAM)
Chile (Santiago) 21:00 Netflix (LATAM)
Argentina, Uruguay, Paraguay 21:00 Netflix (LATAM)
Brasil (Brasilia) 21:00 Netflix (LATAM)
Reino Unido — Londres (BST) 01:00 (día siguiente) Netflix (Reino Unido) — confirme disponibilidad
España peninsular (Madrid), Francia, Alemania, Italia 02:00 (día siguiente) Netflix (España) — confirme disponibilidad
Islas Canarias (Tenerife, Gran Canaria) 01:00 (día siguiente) Netflix
India (Nueva Delhi) 05:30 (día siguiente) Netflix (si está disponible) / consultar proveedor local
Filipinas (Manila) 08:00 (día siguiente) Netflix (si aplica) / consultar proveedor local
Japón (Tokio) 09:00 (día siguiente) Consultar proveedor local / Netflix en algunos territorios
Australia — Sídney / Melbourne 10:00 (día siguiente) Consultar proveedor local / Netflix (si aplica)
Nueva Zelanda — Auckland 12:00 (día siguiente) Consultar proveedor local

Importante: NXT se transmite en EE. UU. por The CW en franjas locales; desde 2025 gran parte del contenido internacional de WWE también está disponible en Netflix en muchos países. La disponibilidad exacta por región puede variar: confirma la plataforma y el horario en la guía oficial o en tu proveedor local.


