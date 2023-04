El ex WWE Jack Claffey anuncia nueva pelea en MMA

Jack Claffey fue despedido de WWE a mediados de 2020 después de que saliera a la luz un incidente que habría cometido de conducta sexual inapropiada. Desde entonces, no ha vuelto a la lucha libre profesional. No obstante, el que fuera uno de los nombres principales de 205 Live sí ha abierto otros caminos profesionales. Debutó en el boxeo sin guantes en la compañía número uno, Bare Knuckle FC, venciendo a Rick Caruso por nocaut en BKFC 25. Y lo hizo también en MMA, cayendo ante Marlon Jones de la misma manera en Full Contact Contender 32.

@MrCaptJack Secures the 2nd rd KO in his BKFC debut!

[ #BKFC25 | LIVE NOW | BKTV APP ] pic.twitter.com/DqLnA4QzwQ

— Bare Knuckle FC (@bareknucklefc) May 7, 2022