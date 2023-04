Vince McMahon volvió a hacer cambios significativos en Raw

Desde el pasado lunes 3 de abril de 2023, Vince McMahon no tenía mayor influencia en la programación semanal, luego de que hiciera cambios bastante significativos en el Raw post-WrestleMania 39. Desde entonces, no ha estado tras bastidores ni en Raw ni en SmackDown y los programas tenían más el sello de Triple H. Sin embargo, parece que este lunes el “Gran jefe” habría vuelto a hacer de las suyas, a pesar de no haber estado físicamente en Chicago.

► Elenco femenil fue el más afectado por los cambios de Vince McMahon

Según informó PWInsider Elite, Vince McMahon hizo cambios que involucraron mayormente a la división femenil de WWE, puesto que estaba previsto que Candice LeRae, Piper Niven, Sonya Deville, Tamina y Zelina Vega aparecieran en el programa, donde las dos primeras proyectaban avanzar en su rivalidad. No obstante, estos planes se descartaron, y en su lugar añadieron el combate entre The Street Profits contra Shelton Benjamin y Cedric Alexander.

Otro de los cambios tambíen involucró un segmento tras bastidores entre Adam Pearce con Sonya Deville y otras luchadoras, pero eso también se descató, y en su lugar se dio tiempo a la confrontación tras bastidores entre Bianca Belair y Damage CTRL, la cual llevó a la lucha por equipos de seis mujeres que se llevó durante el programa.

Sin duda, los cambios de Vince McMahon hacia la división femenil de WWE se han convertido en una especie de tendencia, ya que en este caso son las que han resultado mayormente afectadas, y talentos que en su momento eran impulsadas por Triple H, como Candice LeRae o Mia Yim, de a poco están quedando relegadas.