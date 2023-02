El escenario perfecto para Bayley en WrestleMania

“No he competido en las últimas dos WrestleMania. El año pasado, no tuve el control por una lesión. Pero nunca olvidaré la sensación de no tener un combate en WrestleMania 37, y no voy a dejar que suceda de nuevo. Voy a ir a Hollywood de una forma u otra“. Menos de dos semanas atrás, Bayley avisaba de que estará en WrestleMania 39 de una manera u otra. Pero de momento no se ha confirmado su lucha para el magno Evento Premium. Tampoco para las demás Damage CTRL.

> Bayley y el WrestleMania perfecto

Cualquiera esperaría que saliera de su actual rivaliad con Becky Lynch, Lita y Trish Stratus; las dos primeras se coronaron Campeonas de Parejas WWE esta pasada noche en Monday Night Raw. Por ejemplo, Dakota Kai e IYO SKY podrían tener una revancha por el título en WM mientras que ‘The Role Model’ enfrenta a Stratus. Y justamente el escenario perfecto para ella individual no se distancia demasiado de ello. Al menos dos de las opciones, según comenta a Ariel Helwani para BT Sport.

“Mi escenario perfecto en toda la [historia] de WWE, en WrestleMania, es como yo contra Lita o yo contra Sasha. En este momento, si pudiera elegir a alguien/elegir algo, es Damage CTRL en una gran lucha, ¿sabes? Creo que eso sería muy especial para mí. Compartir el ring con ellas también en WrestleMania, incluso si ese fuera el final, si ese fuera nuestro último combate juntas, eso me haría sentir muy orgullosa y feliz”.

La opción de Sasha Banks, ahora Mercedes Moné, no sucederá en este momento, aunque la misma Bayley decía en la misma entrevista que en algún momento su amiga debe volver a la WWE.

