Bayley: “Mercedes Moné tiene que volver a WWE“

Durante una reciente entrevista con Ariel Helwani, Bayley estuvo hablando de su amiga Mercedes Moné, que actualmente es la Campeona IWGP en New Japan Pro-Wrestling y STARDOM. La Campeona SmackDown más longeva de la historia dio a conocer que estuvo con ella en su debut en Japón porque ella siempre la ha acompañado en todos sus momentos.

> Bayley habla de Mercedes Moné

“Fui allí por mi cuenta. Hubo algunos de nosotros que volamos allí solo porque ella ha estado allí en todos mis grandes momentos, ya sabes, incluso cuando no ha sido parte de la compañía. He hecho mi regreso. He tenido mis grandes combates; ella estaba ahí para mí. Entonces, por supuesto, quiero estar ahí para ella, y hemos hecho mucho juntas en WWE. Ella significa mucho para mí y mucho para el mundo de la lucha libre. Tengo que estar ahí para este momento. Literalmente volé justo después de Raw, llegué a Japón dos horas antes de que comenzara el espectáculo, corrí hasta allí y conocí a todos allí y me senté entre la multitud, como de incógnito. Fue tan mágico estar allí para ella. Simplemente lo sabía. lo importante que era para ella, y simplemente ama esto. Todos saben cuánto ama esto y cuánto significa la lucha libre para ella, y cuánto significa WWE para ella, y no estaría allí sin WWE. Así que creo que significó mucho para ella que yo pudiera ir“.

The Role Model comenta también que cree que The CEO volverá algún día a la WWE porque es su casa.

“Voy a decir que sí. Porque quiero decir, esta es su casa. Este es su sueño, y me encanta ver lo que está haciendo y lo que va a hacer en los próximos meses. Literalmente conquistará el mundo. Tomará el mundo por asalto, pero sé que este es su hogar y donde está su corazón. Por su corazón, me refiero a mí, así que necesita volver a mí, ¿sabes? La necesito, necesito a mi compañera de viaje. Pero voy a decir que sí como si nunca renunciara a la esperanza de que ella regrese“.

Aunque aclara que ella no le ha confirmado nada.

“Honestamente, no lo sé. Es un poco reservada con esas cosas. Hablamos mucho, pero es muy reservada cuando se trata de esa situación“.

¿Crees que Mercedes Moné volverá a la WWE?