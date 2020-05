Renee Young se mantiene activa con su trabajo en WWE. WWE Backstage todavía se está transmitiendo en medio de la pandemia de Coronavirus, aunque lo hacen por videollamada y la presentadora trabaja desde la comodidad de su hogar, aunque eso haya implicada que su esposo Jon Moxley le montara una broma apareciendo en cámara, situación que le costó un regaño a Young.

A menudo, también empaca sus maletas ya que le toca viajar al WWE Performance Center, donde se realizan las grabaciones de SmackDown, y allí la hemos visto en las últimas dos semanas.

La anfitriona de WWE Backstage reveló en su cuenta de Twitter que tiene problemas para saber qué empacar en su maleta cuando le toca viajar. Por lo general, termina con algunos artículos esenciales, más una tonelada de crema para la cara y 400 pares de ropa interior. Además, ella nunca puede olvidar la levadura activa porque esas cosas son difíciles de encontrar.

I literally don’t know how to pack my bags anymore. 8 sweat pants, 1 evening gown, 16 hoop earrings that sit on the bottom of the bag and i never wear, 400 pairs of underwear, 19 pairs of shoes, every face cream I’ve ever owned, and one laptop just loosely thrown in.

— Renee Young (@ReneeYoungWWE) May 3, 2020