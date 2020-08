El episodio de NXT del 2 de septiembre cambia su fecha de emisión

Ayer asistimos a un miércoles inusual después de mucho tiempo, pues no hubo batalla de las "Wednesday Night Wars" debido a que el siguiente episodio de AEW Dynamite se emitirá el sábado. ¿Motivo? Una tal NBA, que además provocará nuevas reprogramaciones la semana que viene, cuando Dynamite se presente en TNT el jueves 27 de agosto, y en septiembre, con el show del día 16 pasando a la noche siguiente.

► La NHL es capital

Pero al otro lado de la trinchera, NXT tampoco se librará de los deportes, en este caso de la NHL. Como ya avanzó Dave Meltzer bajo la última edición de la Wrestling Observer Radio, el episodio de NXT del 2 de septiembre se adelantaría, debido a que un partido de los "playoffs" de dicha liga de hockey tendrá lugar dicho miércoles bajo la misma franja de la marca dorada de WWE.

Y según la programación de USA Network, NXT se moverá al día anterior, martes 1 de septiembre, conservando su horario habitual (8 PM ET). Con la conclusión de los "playoffs" prevista para primeros de octubre, desconocemos todavía si se producirán más cambios de fecha en las próximas semanas. Por ahora, la web de USA Network sólo permite visualizar parrilla televisiva hasta el 2 de septiembre.

Al momento de escribir esta nota, WWE no ha oficializado la reprogramación, que de nuevo dejará a NXT sin competencia televisiva contra AEW, pues no hay noticias de que el episodio de Dynamite del 2 de septiembre vaya a verse afectado por la NBA u otro deporte. No obstante, el inicio de NXT sí que coincidirá con la segunda hora de AEW Dark, show que puede verse gratuitamente en YouTube, y con IMPACT! Wrestling en AXS TV.

Asimismo, ese Dynamite saldrá también beneficiado ante la falta de oponente en USA Network, y recordemos que será el último antes de All Out 2020, por lo que el cambio parece será más beneficioso para la compañía de Tony Khan.

