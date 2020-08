"Me siento honrada por la distinción de Forbes": Dalys

Una grata sorpresa resultó la distinción que recibió la luchadora Dalys la Caribeña, quien el fin de semana fue reconocida por la revista Forbes Centroamérica como unas de las "100 mujeres más poderosas de Centroamérica 2020".

En sus 10 años como profesional, ha tenido triunfos destacados. Fue dueña casi dos años y medio del Campeonato Mundial Femenil CMLL. También es la primera y actual Campeona Universal de Amazonas, cetro que conquistó hace casi un año. Actualmente, es la monarca inaugural del Campeonato Femenil de Japón CMLL; además que por cinco años ha sido la ganadora del Concurso de Fisicoconstructivismo, que reconoce a los físicos más trabajados en el gimnasio.

Entrevistada por "Día a Día", prestigioso medio periodístico panameño, Dalys dio sus impresiones tras conocer que se hizo merecedora a esta distinción, una más de su exitosa carrera.

La oriunda de Ciudad de Panamá, considerada la amazona más fuerte del CMLL, se enteró de esta gran noticia a través de su hermana, quien se comunicó con ella para informarla, y literal "fue un shock".

"Soy panameña, 100% panameña, pero me hice luchadora en México. Siempre salgo representando a mi país, pero nunca estuve atenta a que me siguieran en Panamá, porque no es un deporte de mucho interés allá. Me siento honrada por la distinción de Forbes. Esta elección me llena de mucho orgullo, porque, en mi caso, soy una mujer que llegó a otro país y me convertí en la amazona más fuerte de México.

"Me siento orgullosa de haber aportado mi granito de arena para que la lucha femenina se ganara el protagonismo que merece. Cuando empecé, entrené con hombres. Estoy acostumbrada al entrenamiento fuerte y tuve que batallar por ganarme ese reconocimiento. Este es un deporte de hombres, pero por mujeres como yo nos han dado la oportunidad y el reconocimiento. Me siento contenta de formar parte de esa generación que rompió con ese machismo.

"Todo este éxito nunca lo imaginé. En Panamá mi papá era promotor y yo soñaba con ser luchadora y no se me dio la oportunidad. Mi esposo es el mexicano Negro Casas, una figura de este deporte. Siempre que veía a mi esposo en el ring sabía que estaría ahí".

"En la actualidad sigo entrenando como si fuera una novata. Tengo mucha disciplina. Cuido mucho mi alimentación y estoy preparada físicamente porque es la manera de retribuirle al público. Ser perseverante y luchar por las cosas podrían ser las bases del éxito". Concluyó