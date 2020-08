Aunque parezca muy simple, el codazo volador es una de las movidas legendarias de la lucha libre profesional. Ha sido ejecutado por muchos luchadores en la historia, siendo uno de los más recordados el codazo de "Macho Man" Randy Savage. Y la verdad es que, según el ejecutor, puede ejercerse un daño bastante fuerte en el cuerpo del rival.

► El recordado codazo de CM Punk, ¿todavía les mueve las fibras?

Y también hay que aceptar que es un movimiento vistoso, tal vez por eso gusta tanto en la lucha libre profesional norteamericana. Recientemente, la cuenta de WWE en FOX, hizo una pequeña dinámica con los fans en donde les pidió nombrar el mejor Diving Elbow de la historia entre los ejecutados por Randy Savage, Shawn Michaels, CM Punk y Kairi Sane, la luchadora japonesa que recientemente abandonó WWE para ir a Japón con su esposo.

Come on. This is a list I shouldn’t be on. https://t.co/2pSlsAOr5K — player/coach (@CMPunk) August 1, 2020

— ¿Quién tiene el mejor Codazo Volador de todos los tiempos?

— ¡Vamos! Esta es una lista en la que yo no debería estar.

A los fans no les gustó mucho la modestia de CM Punk:

That was a good one. — player/coach (@CMPunk) August 1, 2020

— Necesitas relajarte, amigo (risas). Yo estuve en este WrestleMania para ver este Codazo Volador, la afición se volvió loca.

— Ese fue uno bueno.

— Amigo, algunos de mis amigos y yo te apoyamos bastante esa noche (risas). Coreamos tu nombre hasta que tu entrada sonó.

YES YOU DO! — plus. (@wealthymatrixx) August 1, 2020

"¡Sí entras en esa lista!"

I disagree! — Noah W (@NoahWeygandt) August 1, 2020

"¡No estoy de acuerdo contigo!"

You deserve it dude — Agnesh (@Agnesh87461746) August 1, 2020

"Te lo mereces, amigo".

He copied that from Randy Savage...that’s why Punk mentioned he shouldn’t be in this list.. — Vachan (@VBMUTT) August 1, 2020

— Nah, te lo mereces. Me volvía loco cada vez que apuntabas hacia el cielo.

— Él lo copió de Randy Savage... por eso es que Punk menciona que no debería estar en esta lista...

¿Qué opinan? ¿Cuál ha sido el mejor Codazo Volador en WWE?

