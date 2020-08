Antes de ser el talentoso luchador que se ve como la futura cara de WWE, o al menos de SmackDown, Matt Riddle fue un peleador de artes marciales mixtas. Luego de ganar en una pelea amateur, logró llegar a The Ultimate Fighter en la séptima temporada. Allí, fue sacado en la segunda ronda, pero en la primera pelea le rompió la quijada en dos partes a su rival, Dan Simmler, en un potente nócaut que fue descrito por Dana White como "el nócaut más grande de la historia de The Ultimate Fighter" y por Quinton "Rampage" Jackson como "el nócaut del siglo".

White vio en Riddle una promesa de las MMA, y lo firmó a un contrato de cinco peleas en 2008. En 2013 fue despedido debido a haber fallado un test antidrogas, dando positivo por marihuana en dos ocasiones en menos de un año. Esto molestó bastante a White, quien creía en él.

Desde entonces, Riddle ha hecho algunas declaraciones contra UFC y White que tampoco han caído muy bien. El hecho es que Riddle acabó su carrera siendo el tercer mejor defensor de takedowns en la historia de UFC, y el octavo hombre que más golpes había apuntado en ese momento, con mil 350. Así que no por nada recordó recientemente en Twitter cuando peleó en UFC:

10 years ago today in the UFC I was dropping elbows on faces and 10 years later I’m doing the same but in the WWE, once a stallion always a stallion bro 🤙 pic.twitter.com/PfIlm6mGjx