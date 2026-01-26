Al no tratarse como tal de contratos formales, los talentos adscritos a WWE ID pueden continuar compitiendo sobre la escena alternativa. Aunque eso sí, sobre promotoras que guarden acuerdo con el gigante estadounidense. Y una de las últimas que parece haberse unido al programa es Alpha-1 Wrestling (A1), regida, no resulta casual, por Ethan Page.

Afincada en Canadá, y de cierta longevidad ya, pues su fundación se remonta a 2010, a raíz de la pandemia su cantidad de shows anuales se vio drásticamente reducida. Así que Page no ha desaprovechado la ocasión de reimpulsarla valiéndose de la mediaticidad de WWE, y el pasado día 18, en su primer evento de 2026, Laws Of The Jungle, tuvo lugar una lucha por el Campeonato WWE EVOLVE.

Jackson Drake puso sobre la mesa dicho oro ante TJ Crawford, luchador estadounidense habitual de Beyond Wrestling (otra casa adherida a WWE ID) y Jessie V, gladiador canadiense criado en la escuela de Superkick’D. No lo tuvo fácil Drake para volver a casa conservando su estatus, especialmente por el poderío físico de V. Sobre los ocho minutos de contienda, Drake evitó una Plancha de V y lanzó contra este a Crawford mediante una Powerbomb, sacando al «powerhouse» de la ecuación. Seguidamente, remató a Crawford con su Un-Aliving y lo puso de espaldas planas.

Fue la cuarta vez que el Campeonato WWE EVOLVE estuvo en juego bajo los focos de una «indie». Desde que Drake se alzara primer monarca el pasado abril, ha tenido cabida en House Of Champions, World Wrestling Network, Wrestling Federation Of America y ahora Alpha-1 Wrestling.

► Resultados A1 Laws Of The Jungle

En el cartel de Laws Of The Jungle, Laynie Luck, actual Campeona WWE ID, también estuvo presente, enfrentando a Isla Dawn, aunque el duelo careció de carácter titular. Mientras, Swipe Right (Brad Baylor y Ricky Smokes) afrontaron compromiso por el Campeonato de Parejas A1. Además, entre otros nombres, compitieron Tyler Breeze, Alex Reynolds o Alec Price: este último reciente fichaje de AEW.

He aquí los resultados completos de Laws Of The Jungle, celebrado desde el Knights Of Columbus en Hamilton (Ontario, Canadá) y que se estrenó en el canal de YouTube de Alpha-1 Wrestling dos días atrás, donde puede verse gratuitamente.

Channing Thomas (con Sam Holloway) derrotó a Brandon Cutler.

CAMPEONATO OUTER LIMITS A1, SCRAMBLE: Sam Holloway (c) derrotó a Ethan Price; Jimmy Townsend; Jon Jon Tavious; Jonny DeLuca; Love, Doug; Luke Kaiden; Shimbashi y Xavier Walker para retener el título.

Laynie Luck derrotó a Isla Dawn.

CAMPEONATO WWE EVOLVE, TRIPLE AMENAZA: Jackson Drake (c) derrotó a TJ Crawford y Jessie V para retener el título.

CAMPEONATO ZERO GRAVITY A1: Alec Price (c) derrotó a Bryce Hansen para retener el título.

CAMPEONATO DE PAREJAS A1: Mike Forte y Shane Sabre derrotaron a Swipe Right (Brad Baylor y Ricky Smokes) (c) para ganar el título. Swipe Right ostentaban las correas desde el pasado septiembre.

Swipe Right ostentaban las correas desde el pasado septiembre. Mark Wheeler derrotó a Tyler Breeze.

CAMPEONATO ALPHA MALE A1, NO HOLDS BARRED A CUATRO BANDAS: Kody Lane (c) derrotó a Alex Reynolds, Rickey Shane Page y BMD para retener el título.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Alpha-1 Wrestling (@a1wrestling)