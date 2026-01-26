WWE RAW 26 de enero de 2026: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

Donde ver WWE Raw 26 de enero 2026 | AJ Styles y Gunther

Este lunes 26 de enero, WWE regresa con una nueva edición de Monday Night RAW desde la Scotiabank Arena, en Toronto, Ontario, Canadá, con otro show lleno de grandes combates y segmentos.

► El pasado lunes en WWE Raw

  1. CAMPEONATO INTERCONTINENTAL FEMENIL WWE: Becky Lynch (c) retuvo ante Maxxine Dupri (** 1/2)
  2. Rey Mysterio, Penta y Dragon Lee vencieron a Logan Paul, Austin Theory y Bronson Reed (***)
  3. El Grande Americano venció a Je’Von Evans (**)
  4. CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO: CM Punk retuvo ante Finn Bálor (*** 1/2)

► Momentos clave:

► Cartelera WWE RAW 26 de enero de 2026

Cobertura y resultados WWE Raw 26 de enero 2026 | AJ Styles y Gunther
WWE Raw 26 de enero 2026.
  • CONTENDIENTES #1 AL CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS: The New Day (Kofi Kingston y Xavier Woods) vs. Alpha Academy (Otis y Akira Tozawa) vs. Los Americanos (Bravo Americano y Rayo Americano) vs. American Made (Brutus Creed y Julius Creed).
  • Segmentos de entrevista: AJ Styles y Gunther.
  • Segmento: Bron Breakker y el Gerente General Adam Pearce.

► ¿Dónde ver WWE RAW en vivo?

Fecha: Lunes 26 de enero de 2026.
Horario de referencia: 19:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede:  Scotiabank Arena, Toronto, Ontario, Canadá.

Región / Ciudad / País Hora local Plataforma
México (CDMX, Guadalajara, Monterrey) 19:00 Netflix
Estados Unidos — Nueva York (ET) 20:00 Netflix
Estados Unidos — Chicago (Central / CT) 19:00 Netflix
Estados Unidos — Denver (Mountain / MT) 18:00 Netflix
Estados Unidos — Los Ángeles (Pacific / PT) 17:00 Netflix
Canadá — Toronto / Montreal (ET) 20:00 Netflix
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 18:00 Netflix
Panamá 20:00 Netflix
Puerto Rico, República Dominicana 21:00 Netflix
Colombia, Perú, Ecuador 20:00 Netflix
Venezuela, Bolivia 21:00 Netflix
Chile (Santiago) 22:00 Netflix
Argentina, Uruguay, Paraguay 22:00 Netflix
Brasil (Brasilia) 22:00 Netflix
Reino Unido — Londres 02:00 (día siguiente) Netflix
España (Madrid), Francia, Alemania, Italia 03:00 (día siguiente) Netflix
Islas Canarias 02:00 (día siguiente) Netflix
India (Nueva Delhi) 06:30 (día siguiente) Netflix
Filipinas (Manila) 09:00 (día siguiente) Netflix
Japón (Tokio) 10:00 (día siguiente) Netflix
Australia — Sídney / Melbourne 12:00 (día siguiente) Netflix
