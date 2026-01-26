Este lunes 26 de enero, WWE regresa con una nueva edición de Monday Night RAW desde la Scotiabank Arena, en Toronto, Ontario, Canadá, con otro show lleno de grandes combates y segmentos.

► El pasado lunes en WWE Raw

CAMPEONATO INTERCONTINENTAL FEMENIL WWE: Becky Lynch (c) retuvo ante Maxxine Dupri (** 1/2) Rey Mysterio, Penta y Dragon Lee vencieron a Logan Paul, Austin Theory y Bronson Reed (***) El Grande Americano venció a Je’Von Evans (**) CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO: CM Punk retuvo ante Finn Bálor (*** 1/2)

► Momentos clave:

Natalya, que había estado entrenando a Maxinne Dupri, traicionó a su propia protegida poniendo el pie de Becky Lynch en la cuerda cuando Dupri tenía un conteo parcial, evitando así la victoria de Dupri. Lynch aplicó después un Man-handle Slam para retener el título.

poniendo el pie de Becky Lynch en la cuerda cuando Dupri tenía un conteo parcial, Lynch aplicó después un Man-handle Slam para retener el título. En la lucha de tercias (Rey Mysterio, Penta y Dragon Lee vs. Logan Paul, Austin Theory y Bronson Reed), Adam Pearce se distrajo con Paul Heyman en ringside, lo que provocó que dejara caer la manopla metálica. Rey Mysterio la tomó y golpeó a Theory, permitiendo que Penta ejecutara el Mexican Destroyer para la victoria.

Rey Mysterio la tomó y golpeó a Theory, permitiendo que Penta ejecutara el Mexican Destroyer para la victoria. Je’Von Evans sufrió una lesión en el brazo durante su lucha con El Grande Americano, lo que llevó al réferi a detener la lucha declarando como ganador al enmascarado.

lo que llevó al réferi a detener la lucha declarando como ganador al enmascarado. En la lucha por el Campeonato Mundial de Peso Completo, Finn Bálor conectó el Coup de Grâce en el pecho de CM Punk, pero éste pudo romper el toque de espaldas. Luego Punk aplicó un GTS para asegurar la victoria y retener el título.

► Cartelera WWE RAW 26 de enero de 2026

CONTENDIENTES #1 AL CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS: The New Day (Kofi Kingston y Xavier Woods) vs. Alpha Academy (Otis y Akira Tozawa) vs. Los Americanos (Bravo Americano y Rayo Americano) vs. American Made (Brutus Creed y Julius Creed).

The New Day (Kofi Kingston y Xavier Woods) vs. Alpha Academy (Otis y Akira Tozawa) vs. Los Americanos (Bravo Americano y Rayo Americano) vs. American Made (Brutus Creed y Julius Creed). Segmentos de entrevista: AJ Styles y Gunther.

Segmento: Bron Breakker y el Gerente General Adam Pearce.

► ¿Dónde ver WWE RAW en vivo?

Fecha: Lunes 26 de enero de 2026.

Horario de referencia: 19:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).

Sede: Scotiabank Arena, Toronto, Ontario, Canadá.

Región / Ciudad / País Hora local Plataforma México (CDMX, Guadalajara, Monterrey) 19:00 Netflix Estados Unidos — Nueva York (ET) 20:00 Netflix Estados Unidos — Chicago (Central / CT) 19:00 Netflix Estados Unidos — Denver (Mountain / MT) 18:00 Netflix Estados Unidos — Los Ángeles (Pacific / PT) 17:00 Netflix Canadá — Toronto / Montreal (ET) 20:00 Netflix Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 18:00 Netflix Panamá 20:00 Netflix Puerto Rico, República Dominicana 21:00 Netflix Colombia, Perú, Ecuador 20:00 Netflix Venezuela, Bolivia 21:00 Netflix Chile (Santiago) 22:00 Netflix Argentina, Uruguay, Paraguay 22:00 Netflix Brasil (Brasilia) 22:00 Netflix Reino Unido — Londres 02:00 (día siguiente) Netflix España (Madrid), Francia, Alemania, Italia 03:00 (día siguiente) Netflix Islas Canarias 02:00 (día siguiente) Netflix India (Nueva Delhi) 06:30 (día siguiente) Netflix Filipinas (Manila) 09:00 (día siguiente) Netflix Japón (Tokio) 10:00 (día siguiente) Netflix Australia — Sídney / Melbourne 12:00 (día siguiente) Netflix