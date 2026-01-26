Cody Fluffman entra en el MLW Battle Riot VIII

La empresa de lucha libre independiente Major League Wrestling (MLW), ha anunciado a través de sus redes sociales que Cody Fluffman luchará en el evento MLW Battle RIOT VII de 40 luchadores, evento que tendrá lugar el 29 de enero en el Osceola Heritage Park Events Center en Kissimmee, Florida.

La lucha más peligrosa de MLW se ha vuelto mucho más ruidosa, extraña y tremendamente impredecible. Cody Fluffman no solo se mete en el RIOT. Hace volteretas, moonwalking y derriba la puerta de una patada.

Figura central del gigante cultural conocido como los Savannah Bananas, Fluffman ha ayudado a convertir los deportes en vivo en un espectáculo viral imperdible. Esta explosión impulsada por los Bananas lo ha llevado a importantes escenarios nacionales, incluyendo apariciones relacionadas con los Bananas en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, donde Estados Unidos pudo experimentar lo que sucede cuando el atletismo, el absurdo y el espectáculo audaz se fusionan. Ahora imaginen eso… dentro de Battle RIOT.

Fluffman debutó en MLW el pasado noviembre en Charleston, Carolina del Sur, y desde el momento en que cruzó la cortina, quedó claro: este tipo no opera en la misma frecuencia que los demás. Su estilo de lucha es poco convencional. Combina fundamentos precisos con ritmo, distracción y movimientos que parecen inventados hace cinco segundos. ¿Es caos? ¿Es genialidad? ¿Es ambas cosas? Sí.

Battle RIOT VIII ya es el combate más volátil de MLW: 40 luchadores. Un nuevo participante cada 60 segundos. Eliminaciones por conteo, sumisión o por encima de la tercera cuerda. Sin descalificaciones. Armas legales. Y este año, después de que MLW Nation se hiciera oír alto y claro, el Campeonato Mundial Peso Completo de MLW está en juego.

Eso significa que Fluffman —el disruptor de Banana Ball, el ladrón de escenas nocturno, el comodín humano— está luchando no solo por sobrevivir, sino por el premio más grande del deporte.

¿Podrían el tiempo, el impulso y el caos puro y alegre alinearse? ¿Podría el RIOT doblarse lo suficiente para que sucediera algo completamente inesperado?

Porque si hay algo que nos ha enseñado la historia es esto: Cuando aparece Cody Fluffman, las reglas se vuelven extrañas… y lo imposible empieza a parecer posible. El 29 de enero, en Kissimmee, estalla el RIOT. Y la situación podría volverse completamente loca.