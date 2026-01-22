Estrenando nueva tanda de grabaciones realizadas el pasado día 9 desde su habitual escenario, el Performance Center en Orlando (Florida, EEUU), WWE EVOLVE ofreció anoche nueva entrega de su programa semanal.

La lucha principal fue un duelo entre Kali Armstrong y Karmen Petrovic, detonado el pasado jueves cuando la primera se mofó de la derrota de la segunda en una Triple Amenaza por el Campeonato Femenil WWE EVOLVE.

Además, se anunció un mano a mano «WWE PC vs. WWE ID», con Braxton Cole y Marcus Mathers como protagonistas.

► Tiempo de PeCeros

Como apertura, promo de Karmen Petrovic supuestamente grabada antes del inicio del episodio, asegurando que vencería a Kali Armstrong.

Ya en el Performance Center, Wendy Choo, micro en mano, y vestida con atuendo competitivo, se dirigió al ring y dijo que en el nuevo año estábamos viendo a una nueva Wendy Choo y que ya era hora de que recibiera una oportunidad por el Campeonato Femenil WWE EVOLVE (cabe recordar que su única fue como parte del combate con el que se estrenó la presea, el pasado 28 de mayo). Kendal Grey hizo acto de presencia y le ofreció un duelo titular in situ, aunque Chuey Martinez le recordase que tenía la semana libre.

CAMPEONATO WWE EVOLVE: Kendal Grey (c) derrotó a Wendy Choo para retener el título . La lucha fue corta, pero desconozco por qué WWE no la anunció de antemano, considerando la candencia de Grey. Tienes a una gladiadora que atraviesa un momento de popularidad como principal representante de la marca y prefieres guardarte la concreción. Bueno, ellos verán. Sobre los seis minutos, y luego de que Choo diera bastante guerra, con algunas muy buenas secuencias (caso de un Superplex encadenado en Brainbuster que dejó la cuenta en 2.99), Grey sorprendió a la retadora mediante su Shades Of Grey y la puso de espaldas planas.

Entre bastidores, Kali Armstrong comentó que seguramente volvería a enfrentarse a Kendal Grey en el futuro y que antes se encargaría de Karmen Petrovic, recordando que ya la venció en un Fatal 4-Way durante el episodio de WWE EVOLVE del pasado 27 de agosto, cuando era campeona.

Arianna Grace y Nikkita Lyons fueron a ver a una tarotista y esta les dijo que debían cambiar sus formas, pues de lo contrario sufrirían padecimientos. Las mozas, asustadas por el vaticinio y por ciertas luces estroboscópicas, huyeron despavoridas. Al menos, el segmento no duró mucho.

WWE felicitó a The Vanity Project, Sean Legacy, Eli Knight y Keanu Carver por ser nuevos miembros de NXT.

Braxton Cole derrotó a Marcus Mathers . Cole formó parte del choque «Team WWE PC vs. Team WWE ID» del episodio del pasado 17 de diciembre como integrante del primer grupo. Y aquí, los PeCeros se apuntaron otra victoria, gracias a la distracción de Kam Hendrix en la última secuencia, aprovechando Cole para rodar de espaldas a Mathers. Hasta el momento, se nos vende que pese a tener menor bagaje luchístico, los PeCeros son más listos. Combate de similar duración al anterior. En las postrimerías, Hendrix atacó a Mathers y junto con Cole le defenestraron su tobillo derecho. Los otros talentos de WWE ID quisieron acudir al rescate, pero alguien los dejó encerrados en su vestidor. Sin duda, sí, los PeCeros son más listos.

Brooks Jensen quiere darle una paliza a Cappuccino Jones y pidió a los PeCeros en su vestidor que concretaran un duelo para el siguiente episodio, ya que ellos estarían a cargo del programa. Keanu Carver, Jax Presley y Harley Riggins vieron con buenos ojos la propuesta.

Promo de Harlem Lewis, quien aseguró no importarle la guerra entre el Team WWE PC y el Team WWE ID, pues sólo buscaba vencer a Jackson Drake y coronarse Campeón WWE EVOLVE.

Karmen Petrovic derrotó a Kali Armstrong . Estelar muy de ida y vuelta, donde cualquiera parecía poder llevarse el triunfo, hasta que Petrovic evitó el Pounce de Armstrong y le endosó dos veces de forma consecutiva su remate (Petrifier) para la cuenta de tres. Robert Stone dijo que se trataba de la mayor victoria en la carrera de Petrovic. E igualmente, combate que no superó los siete minutos. Armstrong encajó su tercera derrota consecutiva y su futuro tal vez esté en NXT. Petrovic retó a Kendal Grey y esta, siempre dispuesta, aceptó poner su oro sobre la mesa en el siguiente episodio.

Antes de concluir, Kam Hendrix expuso que tal combate no sucedería, pues el Team WWE PC tiene previsto estar a cargo del programa. A cambio, nos recordó que veremos una lucha en desventaja donde Jackson Drake deberá vérselas con Keanu Carver, Jax Presley y Harley Riggins y que el jueves siguiente lo veríamos coronarse Campeón WWE EVOLVE. ¿Y Timothy Thatcher?

⇒ Como escribí al inicio de la review, el combate más interesante de este capítulo no fue anunciado de antemano. Kendal Grey volvió a demostrar por qué es uno de los talentos a seguir en el panorama estadounidense y Wendy Choo que su mejor versión es la actual, sin artificios ni «gimmicks» extraños. Capítulo más corto de lo habitual, a modo de previa de lo que hay preparado para el próximo jueves, la acción presentada se mantuvo sólida y no se resintió demasiado, aprovechándose al máximo. Lo digo aquí y ahora: no me importaría ver un «premium live event» de WWE EVOLVE donde Grey y Cía tuvieran tiempo de sobra a lo largo de, por ejemplo, casi tres horas. Mejor no doy ideas.

7/10

