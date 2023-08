Scott D’Amore y Cía saben que el mercado más rentable hoy día para la lucha libre pasa por las islas británicas, así que el cambio titular acaecido en el último Slammiversary no parece gratuito: Subculture conquistando el Campeonato Mundial de Parejas Impact.

Desde British Invasion, aquella alianza formada por Nick Aldis (entonces Brutus Magnus) y Doug Williams, Impact no había tenido a unos gladiadores europeos, y concretamente del Reino Unido, como monarcas de duplas.

Pero ni Aldis ni Williams gozaron de la oportunidad de defender sus correas sobre la «pérfida Albión», cosa que el pasado fin de semana Mark Andrews y Flash Morgan Webster pudieron hacer. Y no bajo los focos de un evento producido por Impact.

► The Summer Of Subculture

El viernes 4, Andrews y Webster encabezaron el show (Thank God It’s Not) WinterSlam 5 de ATTACK! Pro Wrestling, desde The Walkabout en Cardiff (Gales), donde retuvieron el Campeonato Mundial de Parejas Impact ante Greedy Souls (Brendan White y Danny Jones). Primera vez que dicho oro se ponía en juego sobre suelo galés.

Y 24 horas después, en el show Burning Ambition de la promotora Pro Wrestling Chaos, celebrado desde la King Oak’s Academy de Bristol (Inglaterra), Andrews y Webster sumaron otra exitosa defensa, esta vez frente a los menos conocidos Benjamin Harland y Jack Knudsen.

AND STILL IMPACT WRESTLING WORLD TAG TEAM CHAMPIONS!#SummerOfSubculture pic.twitter.com/Iu80uJKNhi — Flash Morgan Webster (@Flash_Morgan) August 4, 2023

Además, completando un movido fin de semana, el domingo 6 Andrews y Webster volvieron a RevPro, para la cita Live In London 76. Aunque allí no tuvieron que preservar los cinturones de Impact, sino los equivalentes de la compañía inglesa, conquistados el pasado mes en Epic Encounter. Como rivales, Subculture se las vieron con Sunshine Machine, probablemente el mejor tándem de la escena.