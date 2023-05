Bronson Reed realiza un análisis de cómo ha evolucionado desde sus tiempos en NXT hasta su actualidad en la WWE durante una reciente entrevista en Out of Character con Ryan Satin, de la cual hemos estado hablando bastante pues el luchador dio a conocer también la inspiración de su nuevo apodo en Paul Heyman o que tiene la intención de ganar el título mundial. Vamos ahora con la cuestión que nos ocupa, comenzando con su respuesta cuando le preguntaron por cómo su persona se refleja en su personaje.

> La transformación de Bronson Reed de NXT a WWE

“En realidad pienso bastante en eso. Bronson Reed es muy parecido a Stone Cold Steve Austin. Creo que si miras a Bronson Reed y luego miras a mi yo real, mi yo real es quizás un seis o siete, y luego Bronson Reed es un 11. Lo que creo que lo diferencia más es que puedo sacar esa agresividad en la televisión, lo cual no hago realmente en mi vida diaria”.

Y continuando con el contraste de su personaje actual en comparación con el que tenía en la marca amarilla:

“El Bronson que ves ahora tiene un gran chip en su hombro. Entonces, creo que me sentí muy cómodo donde estaba en NXT. Me convertí en el Campeón Norteamericano, y poco después fui despedido. Estuve fuera de la empresa durante unos 18 meses, y en esos 18 meses, realmente me encontré de nuevo, encontré mi valor. Y traje todo eso conmigo cuando debuté en Monday Night Raw.

“Ahora puedes ver al Bronson de NXT combinado con lo que estaba haciendo durante mi tiempo libre. Eso me ha dado una ventaja adicional y creo que puedo competir conquiera en ese programa. Eso es lo que quería transmitir con el Bronson actual”.

¿Qué opinas de Bronson Reed?