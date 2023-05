A lo largo de los años ha habido todo tipo de informaciones, rumores y especulaciones sobre la relación personal de D-Von Dudley con Bully Ray mientras ambos han construido uno de los equipos más exitososo de la historia de la lucha libre profesional. Hoy nos adentramos en ambas cuestiones tomando como base las recientes declaraciones del primero en Insight with Chris Van Vliet. Para empezar, quiso poner en claro que hubo cierta animosidad entre ellos en cierto momento.

> La actual de D-Von Dudley con Bully Ray

“Podría haber sido culpa mía porque alguien me preguntó si volveríamos a ver a los Dudley Boyz juntos y dije que no, porque en ese momento tuve un derrame cerebral, la espalda me estaba fallando y dije la verdad. Dije que no. Lo dije porque ya no podía hacerlo más.Pero también dije que Bubba todavía está haciendo lo suyo y que yo estoy haciendo lo mío como productor. Entonces, él está haciendo lo suyo y yo estoy haciendo lo mío. Ambos estamos separados en estos momentos trabajando en lo nuestro y estamos felices”.

Luego, comparó sus idas y venidas como amigos con la conexión entre los miembros de la banda KISS.

“¿Hay cosas con las que no estoy de acuerdo? Sí. ¿Hay cosas en las que no estuvo de acuerdo conmigo? Absolutamente. Pero adivinen qué, lo solucionamos, fuera lo que fuera ese pequeño desacuerdo, y estamos juntos, pero nunca separados.

“Creo que Bubba dijo que somos como KISS, nos vamos a pintar la cara una vez más. Y lo haremos”.

También le preguntaron por la posibilidad de que los Dudley Boyz vuelvan a juntarse en el ring:

“Puedo decir que sí y puedo decir que no”.

En este sentido, apuntó además que ya no serían capaces de hacer lo que hacían antaño:

“Ya no sé si subirme a la cuerda superior y hacer un Wassup. No estoy dispuesto a poner mi espalda en riesgo. Hay ciertos movimientos que tendría que corregir. Un 3D sería genial, podría hacer un 3D sin problema”.

¿Qué opinas de los Dudley Boyz?