En Backlash 2020, el miembro del Salón de la Fama WWE supimos que Edge sufrió una importante lesión de tríceps durante el "mejor combate de la historia" del pasado 14 de junio, promocionado como tal en el reciente PPV de la compañía. Por ello, el Rated R Superstar se ha visto obligado a tomar un descanso.

► Edge no tiene apuro en volver al ring

En una entrevista reciente con Comic Book, Edge reveló que no está seguro de cuándo podrá regresar al ring. Su cuerpo podría sanar de manera diferente que hace algunos años, lo cual será algo nuevo para él. Está tomando las cosas con calma porque sabe que volver al ring al apuro nunca es una gran idea.

"Es tan difícil decir en estos tiempos dónde está todo. Siempre he estado contento con el hecho de que me recupero de las lesiones con bastante rapidez. Regresé de un Aquiles desgarrado en seis meses, lo cual es un poco estúpido. Pero sabes que ahora también soy mayor, así que no sé qué significa eso. Nunca he tenido una cirugía en mis 40 años, así que ya no sé qué tan rápido me recupero, supongo que es lo que estoy diciendo. Entonces no lo sé. Sinceramente, no lo sé".

“Una cosa que he aprendido es que, en lugar de apresurarme, necesito escuchar a mi cuerpo y necesito escucharlo más, creo. Incluso en el encuentro en Backlash, me dolía el brazo, pero no me di cuenta, no pensé que sucediera nada, solo estaba un poco adolorido. Está bien, eso tiene sentido. Cuando me operaron, el médico dijo que había muchas posibilidades de que se rompiera parcialmente en el encuentro. No lo sabía, solo pensé que me dolía un poco el codo. Pero cuando eres un luchador, las cosas se ponen dolorosas, eso es lo que sucede".

“Así que solo necesito escuchar más, supongo. ¿Volver a punto luego de cuánto tiempo? No sé si solo voy a escuchar a mi cuerpo y realmente a escuchar mi cuerpo, me aseguraré de tener cuidado personal, algo que nunca antes había prestado atención. Ya sea que eso implique yoga, inmersiones frías, saunas, lo que sea que sea, solo necesito hacer más, especialmente teniendo 46 años ahora”.

Edge no tiene apuro en regresar al ring; sin embargo, debemos destacar es muy bueno guardando secretos, ya que negaba rotundamente su regreso a la WWE la semana anterior al Royal Rumble. Entonces, aunque supiera la fecha exacta en la que volverá al ring, es posible que no comparta esa información a los fanáticos. En todo caso, solo esperamos una pronta recuperación del ex Campeón Mundial.