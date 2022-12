Edge elogia a luchadores de AEW por regresar del retiro

Edge conmocionó al mundo cuando regresó en Royal Rumble 2020 luego de estar casi nueve años inactivo por una lesión severa en su cuello, que lo había obligado en el 2011 a retirarse y entregar el Campeonato Mundial de Peso Completo, del cual era el portador. Firmó un contrato con WWE por tres años y ha estado luchando en un muy buen nivel desde entonces, y eventualmente se retirará en sus propios términos.

El regreso de Edge luego de verse obligado al retiro nueve años atrás no solo que conmocionó al mundo, sino que también inspiró. Bryan Danielson regresó a la lucha libre profesional después de una lesión en el cuello que puso fin a su carrera. Christian Cage tuvo que terminar prematuramente su carrera, pero también regresó en Royal Rumble 2021 y luego llegó a trabajar a tiempo completo en AEW. Por último, Saraya regresó a la lucha libre profesional en el reciente PPV, AEW Full Gear, luego de que una severa lesión en el cuello le impidiera hacerlo desde el 2017.

Edge recurrió a su cuenta de Twitter para responderle a David LaGreca y elogió a las estrellas de AEW por regresar al ring después de una lesión que prematuramente había comprometido sus respectivas carreras y los mantuvieron años fuera del negocio.

Pretty damn cool. We all fought for it. Kudos to Saraya and Bryan. Absolute beasts. Let’s include @Christian4Peeps in this. I feel like he’s come back at such a high level people sleep on the fact he was retired for 7 years. https://t.co/S2gJydm2nr

— Adam (Edge) Copeland (@EdgeRatedR) December 4, 2022