Así era la relación de Jeff Hardy con Vince McMahon

Jeff Hardy siempre fue un gran activo de WWE. Nunca sabremos cómo hubiera sido su carrera de no haber existido sus adicciones. Pero aún con todo lo que el veterano luchador pasó alcanzó a convertirse en una de las Superestrellas más queridas y exitosas de la compañía. Ambas cuestiones nos llevan a pensar que Vince McMahon lo adoraba, pero también lo odiaba cuando tenía que lidiar con esos problemas de salud. Realmente nunca hemos hablado mucho acerca de la relación del «Enigma Carismático» con el antiguo mandamás.

► La relación de Jeff Hardy con Vince McMahon

Por ejemplo, en diciembre de 2021, el menor de los Hardy contaba que nunca le propuso ideas creativas a McMahon: «(…) Nunca le he presentado una idea a Vince. Yo nunca. Siempre acudo a Michael Hayes cuando tengo una idea que realmente me apasiona … porque él tiene una gran mente para eso». Por otro lado, no tenemos que especular con la relación que ambos tenían cuando trabajaban juntos porque Matt Hardy da a conocer cómo era en un episodio reciente de su podcast, The Extreme Life of Matt Hardy.

“Creo que a Vince le gustaba mucho Jeff. Él (McMahon) podía decir que (Hardy) era diferente, que estaba ahí fuera. Cuando la gente dice ‘Enigma carismático’, es como la descripción perfecta de quién es él. No entiendes por qué está haciendo lo que está haciendo. Es j*didamente genial que lo esté haciendo. Tiene una dinámica muy interesante, y creo que Vince vio brillar gran parte de su personalidad y vio cómo tenía ese complejo de estrella de rock«.

