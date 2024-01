Eddie Kingston: «Quiero los ratings de las Monday Night Wars»

Eddie Kingston finalizó el 2023 de una gran manera. Venció a Jon Moxley en la final del Torneo Continental Classic 2023, y logró así retener el Campeonato Mundial de Peso Completo ROH y el Campeonato STRONG Openweight de NJPW, logrando así también convertirse en el primero Campeón Continental AEW y ganador de la Triple Corona.

Recientemente, Kingston fue entrevistado en el podcast Tim & Eli of Battleground, y allí reveló que, realmente, su único deseo para la lucha libre profesional en este 2024, es que todas las empresas triunfen, y que aquellas que tienen shows televisivos, obtengan grandes ratings, como los números enormes que obtenían en televisión WCW y WWE cuando existían las Monday Night Wars. Estas fueron sus palabras:

► Eddie Kingston desea más éxito para la lucha libre en general en 2024

«Me gustaría ver que la lucha libre se vuelva aún más popular. Prefiero estar ocupado que no estarlo. Desde mi perspectiva, cuando me piden hacer entrevistas o estoy en el ring luchando cada semana o cada par de semanas, significa que estoy haciendo bien mi trabajo.

«Si no me piden una entrevista, supongo que no soy tan popular como dicen. A Ortiz y a mi chica les gusta burlarse de mí si me reconocen en el aeropuerto o algo así. Es solo una persona. Tengo una idea en mi mente de lo que significa ser popular, y para mí, eso es ser como Terry Funk, Rock N Roll Express, Steve Austin, Hulk Hogan, Kevin Nash, la Era de la Actitud, la era de los años 90. Para mí, eso es ser popular.

«Cuando ya no pueda caminar por un aeropuerto y tenga que usar un jet privado, entonces les diré, sin falsa modestia, que soy popular. Hasta entonces, no lo soy. Si ganar un campeonato significa que más personas vean la lucha libre profesional, especialmente AEW, estoy totalmente a favor. Hay un canal de YouTube, Reliving The War.

«Veo las cifras que lograron WCW y WWF. Algo así como 3, 4, 5 millones cada show. Eso es lo que quiero. Por supuesto, primero quiero eso para AEW. Todos pueden beneficiarse, pero mi gente tiene que beneficiarse primero. Solo quiero que la lucha libre profesional vuelva a eso. Espero que todos disfruten de AEW, New Japan, WWE, las independientes.

«Solo quiero que la lucha libre regrese a lo que era cuando había ocho millones de personas o algo así viendo. Gracias a todos los que ven, gracias a todos los que critican pero siguen viendo, porque siguen viendo».