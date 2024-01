Top Dolla dispuesto a regresar a WWE: «Pero no me quieren»

AJ Francis, mejor conocido como Top Dolla, líder de Hit Row, durante sus dos pasos por WWE, recientemente fue entrevistado por Riju Dasgupta del video podcast Wrestle Binge, de Sports Keeda. Allí, Top Dolla aseguró que estaría dispuesto a retornar a WWE, pero aseguró que tanto las personas con las que compartió allí, como la empresa, no lo querían de verdad. Estas fueron sus explosivas declaraciones:

«WWE siempre ha sido mi pasión. Cuando estaba en la NFL, quería estar en WWE. Ahora, eso suena ridículo para muchas personas, pero es la verdad. Hay más que entrevistas. Busquen la entrevista de Omar Kelly conmigo cuando estaba en los Miami Dolphins en 2013, diciendo exactamente lo mismo. Esto fue siete años antes de firmar con WWE.

► Top Dolla, triste por su doble paso frustrado por WWE

«Siempre ha sido una pasión mía, siempre algo que quería hacer. Pero es una de esas cosas, como que a veces te acercas demasiado al sol. ¿Disfruté mi tiempo en la WWE? Sí. ¿Aprecié todas las amistades y relaciones que construí mientras estaba allí? Sí. Pero no me querían. Lo demostraron dos veces.

«Así que, no soy el tipo de persona que va a seguir volviendo con su exnovia diciéndole cuánto la extraño. Si no me necesitas, está bien, hermano. Espero que te funcione. Porque yo estaré bien. El día que fui despedido de nuevo en septiembre, estaba furioso.

«Pensé: «¿En serio? Después de todo lo que he hecho, de todo el esfuerzo que he puesto, todas las veces que fui la única persona en el ring antes de SmackDown haciendo algo, ¿así es como lo ven? Bien. Durante 24 horas, me permití estar molesto.

«Después de eso, pensé: ‘Está bien, ¿no me quieren? Les mostraré cuánto no me quieren’. Ahora, estoy en el punto en el que puedo hacer lo que quiera, cuando quiera, y estoy recibiendo muchas oportunidades. Seamos honestos, sin la maquinaria detrás de ellos, sin WWE, AEW o incluso TNA / Impact Wrestling apoyándolos, o cualquiera de las principales promociones en este país, sin que su empresa se esfuerce por prepararlo para ellos.

«¿Cuántas personas podrían estar en The Pat McAfee Show, en el Scott Van Pelt Show, en Big Noon Kickoff en FOX, en CBS, NBC, ABC, o en ABC el 1 de enero para el Cheez-It Citrus Bowl entregando el título de MVP al MVP del juego?

«¿Cuántas personas en la lucha libre pueden hacer eso? Eso es lo que hice el último mes. Así que voy a estar bien. Pero simplemente sepan que, si alguna vez WWE quisiera que regresara, tomaría la llamada. Definitivamente escucharía la propuesta. Pero no estoy esperando esa llamada.

«No sé si alguna vez llegará. Honestamente, me encantaría que llegara, pero al final del día, si no llega, no será el fin del mundo. Estaré bien. Si quieren llamarme, estoy disponible. Pero tampoco estoy esperando junto al teléfono. Tengo cosas que hacer».