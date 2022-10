“Conozco a Bryan desde hace más tiempo del que conozco a Mox, y Bryan ha sido un pedazo de mie*** desde que lo conocí. No les voy a mentir y decir: ‘Oh, sí, somos los mejores amigos’. No, no lo somos (…)». Sin perder de vista el talento y la carrera del «Dragón Americano», Eddie Kingston decía esto hace unos meses sobre Bryan Danielson. Nunca se sabe cuando está hablando en serio o no pero siempre es interesante pues el «Mad King» no se calla nada, ni dentro ni fuera de AEW.

► Eddie Kingston habla de Bryan Danielson

Con esta historia entre ambos continuamos porque, en su reciente entrevista con ESPR, Kingston pone la cruz definitivamente a Danielson afirmando que nunca van a tener una buena relación. Señala además que no habla con William Regal porque es fan del ex Campeón WWE. La verdad es que tal como lo dice se siente como que está de broma, como que tras bastidores, cuando nadie los ve, deben ser buenos amigos. Aún así, no hace más que decir cosas malas de su compañero.

“No hablo con él (Regal) porque es fanático de Bryan. Le gusta mucho Bryan y le gusta mucho Claudio (Castagnoli). Claudio y yo estamos bien ahora, pero no confío en él. La única razón por la que Claudio y yo estamos bien es porque Mox (Jon Moxley) me preguntó. Le dije a Mox que nunca estaría bien con Bryan”.

No han tenido muchos combates pero ambos veteranos de la lucha libre vienen trabajando juntos desde 2006, cuando los dos estaban en ROH. En 2009 y 2010 lucharon en CHIKARA. Y en 2021 y 2022 en All Elite Wrestling. Dos de ellos fueron manos a mano y el «Dragón Americano» salió victorioso en los dos. De hecho, es que Danielson no sabe lo que es perder ante Kingston, pues la única vez que lo hizo compartiendo ambos el encordado perdieron juntos ante la Jericho Appreciation Society en Double or Nothing 2022.

¿Qué os parecen las palabras de Eddie Kingston sobre Bryan Danielson?