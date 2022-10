¿Cuánto tiempo estará ausente Sheamus de la programación?

Sheamus se enfrentó a Solo Sikoa en un combate individual en el episodio de SmackDown de la semana pasada. Después de que Sikoa lograra el triunfo con la asistencia de Sami Zayn, los miembros de The Bloodline atacó al ex Campeón WWE con sillas de acero, provocándole que sufriera una «fractura no desplazada» cerca del codo, según el parte oficial de la compañía.

PWInsider ha informado que la verdadera razón por la que The Celtic Warrior fue removido de la televisión es porque se casará este fin de semana en la ciudad de Nueva York con su novia Isabella Revilla, con quien está comprometido desde julio del 2021. La pareja ahora está lista para casarse, y la propia Isabella está trabajando en ultimar los detalles de la boda.

I really sent my wedding planners & venue coordinators an email re: napkin folds at 12:14am on a Sunday morning, someone please get me professional help pic.twitter.com/2ofjjnSsDd

— Isabella Revilla (@IsabellaRev12) October 23, 2022