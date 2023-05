Aunque no aparece por las pantallas desde que perdiera contra Claudio Castagnoli el pasado marzo en ROH Supercard of Honor, revelando a posteriori vía promo pos-PPV que estaba lesionado, Eddie Kingston hizo ayer acto de presencia en las más recientes grabaciones de la casa del honor.

No obstante, su implicación se redujo a otra promo, esta vez sobre el ring, anunciando que el martes de la presente semana pasará por quirófano por una hernia que arrastra y le impide competir. Kingston, además, dijo que espera volver a dar guerra dentro de unas seis semanas, entre aplausos del respetable.

Eddie Kingston is having Hernia Surgery on Tuesday, he thinks he will be back in about 6 Weeks! pic.twitter.com/sv3IWSeg0Y