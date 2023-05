Lana (CJ Perry) estuvo en WWE Backlash 2023

CJ Perry, Lana para los seguidores de la WWE, fue una de las tantas despedidas por WWE debido a recortes presupuestarios, sin que el nuevo régimen de Triple H haya pensado en traerla de vuelta como a otros tantas Superestrellas que regresaron volvieron durante los últimos meses.

Lana está dedicada a sus temas personales y parece que le está yendo bien a pesar de no haber luchado desde que saliera de WWE. Su esposo Miro, está en AEW, pero no ha sido utilizado en meses y esto provocó que «The Ravishing Russian» lance una crítica hacia Tony Khan. En consecuencia, poco se ha sabido de ambos últimamente.

Durante este fin de semana WWE llevó a cabo Backlash en la ciudad de San Juan, en Puerto Rico, y una de las sorpresas (que evidentemente no salió en pantalla) fue la presencia de Lana durante el evento. De hecho, la ex WWE estuvo en la isla durante el pasado fin de semana y compartió con algunas de las Superestrellas como Damian Priest, Kayla Braxton y Liv Morgan, aparte de estar también en primera fila en SmackDown el viernes y Backlash el sábado.

La ex WWE compartió en sus redes sociales un video pequeño con algunas de las experiencias que vivió en Puerto Rico y, específicamente, en la programación que WWE llevó a cabo allí.

Spend a day with me in #PuertoRico 🇵🇷 #SmackDown #WWEBacklash pic.twitter.com/mHQKAcRe8B

— CJ Perry (@TheCJPerry) May 8, 2023