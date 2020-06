EC3 compró su propia figura de acción de WWE para tirarla a la basura

Repasando el manejo que WWE hizo de EC3 durante su estancia dentro del elenco principal de la empresa, luce inverosímil que durante varios meses, habláramos de que este gladiador tenía muchas posibilidades de enfrentarse a John Cena en WrestleMania.

Pero a menudo, hay que buscar razones extraluchísticas para explicar la falta de éxito de un talento, y Carter fue otro ejemplo más, ya que según se supo, nunca gustó a Vince McMahon, pese a que el luchador encajase a la perfección con el modelo prototípico de estrella del "Chairman".

Una politiquería que Carter no ha dejado de criticar tras ser despedido el pasado mes de abril, yendo más allá cuando apuntó incluso a la falta de medidas de contención del coronavirus durante las grabaciones televisivas.

Y en su cruzada particular contra el pasado, ahora Carter sigue alimentando su "renacimiento", ahora con un curioso acto.

Sabedor de que aún quedaban figuras de acción disponibles de EC3 en el área de Florida, el "Top One Percent" decidió comprar una... solamente con el fin de depositarla a continuación en una papelera.

There is an ec3 figure available at the @target in Winter Garden, FL.



Happy Hunting pic.twitter.com/gcaeInqdtt