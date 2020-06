Luchadores descontentos por el uso de familiares y amigos en las grabaciones de WWE

grabaciones de wwe

El ejemplo que WWE está dando a la sociedad con su manejo de las medidas de contención del coronavirus es nefasto. La empresa nunca confirmó el uso de test hasta hace apenas un par de semanas, ya parece que presionados por el revuelo mediático.

Y cuando han empezado a hacerlos por norma, una vez el área de Florida igualmente contó con medios suficientes, supimos de un nuevo caso positivo justo la misma semana en que, a modo de mejorar la ambientación, se permitió la entrada al Performance Center de amigos y familiares de empleados. Una nueva decisión que se suma al cúmulo de despropósitos, como ahora sabemos vía Paul Davis de WrestlingNews.Co.

«Me contaron que esos mismos "amigos y familiares" volvieron hoy al PC [por ayer] y hubo mucho descontento por ello entre los luchadores.

«Un luchador me contó que ya había inquietud acerca de trabajar en las grabaciones con talentos en desarrollo actuando como "fans", pero al menos esos luchadores no viajaban por el país, pues permanecen juntos en la misma área. Este no es el caso con los "amigos y familiares", y se cree que no había necesidad de que estuvieran allí, pues los riesgos de contagio por tener a gente ajena al grupo aumentan.

«No hace falta decir que los últimos días han sido tensos para algunos y el sentimiento general es que hoy [por ayer] será un día duro. Me dijeron que al menos un luchador decidió no acudir a las grabaciones televisivas de esta semana».